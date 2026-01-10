Šef turske diplomatije: Islamski svijet se probudio iz dubokog sna

Šef turske diplomatije Hakan Fidan je u nedavnom televizijskom intervjuu ukazao na velike promjene u islamskom svijetu, kao i na izazove u novoj godini.

Kako je rekao, "taj region se konačno probudio iz dubokog sna koji je trajao 100 godina".

"Islamski svijet se probudio, hvala Bogu. Ovaj region sada je izašao iz svog dubokog sna. Kada se ujedinimo, shvatićemo šta možemo i vjerujemo, kao i to da moramo da se ujedinimo", istakao je Fidan u intervjuu za TRT Haber.

Fidan je naglasio da su krize u Jemenu, Somalilendu, Iranu, Venecueli i Grenlandu izbijale jedna za drugom na samom početku nove godine, navodeći da ova situacija ukazuje na to da su se problemi prenijeti iz prethodne godine razvili u nova pitanja.

"Činjenica da se sve ovo dešava jedno za drugim zapravo je znak onoga što nas čeka na samom početku godine", ukazao je turski zvaničnik.

On je poručio da će Turska 2025. godine značajan dio svoje energije posvetiti okončanju sukoba u okolnom regionu. Posebno skrećući pažnju na situaciju u Gazi, Fidan je napomenuo da je palestinsko pitanje od najveće važnosti za Tursku.

"Genocid koji se tamo dogodio bio je krvava rana i u savjesti naše nacije i u strateškom načinu razmišljanja naše države. Učinili smo sve što smo mogli da ga zaustavimo", ukazao je Fidan.

Podsjećajući da Turska djeluje u okviru, kako kaže, principa "pravednog i trajnog mira" koji je iznio predsjednik Redžep Tajip Erdogan, Fidan je dodao da se ulažu intenzivni napori "u cilju smanjenja tenzija u sukobu između Rusije i Ukrajine, situaciji na Kavkazu i sirijskom pitanju".

On je takođe napomenuo da su odnosi sa Zapadnim Balkanom i Evropskom unijom bili među važnim temama prošle godine.