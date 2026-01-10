Nikolija spakovala kofere i napustila dom: Pjevačica se oglasila, Relje "nema nigdje"

Logo
Nikolija spakovala kofere i napustila dom: Pjevačica se oglasila, Relja "nema nigdje"

10.01.2026

Николија спаковала кофере и напустила дом: Пјевачица се огласила, Реље "нема нигдје"

Nikolija Jovanović odlučila je da napravi kraću pauzu i spakuje kofere, a na put nije krenula sama. Društvo joj pravi polusestra Teodora, sa kojom je započela novo putovanje.

Pjevačica je trenutak podijelila sa pratiocima na društvenim mrežama, objavivši fotografiju automobila čiji je gepek ispunjen koferima, uz kratak, ali znakovit opis koji je odmah privukao pažnju.

"Žensko putovanje", napisala je Nikolija.

Николија спаковала кофере
Nikolija spakovala kofere

Na objavljenim fotografijama nema njenog supruga Relje Popovića, koji se posljednjih dana našao u centru pažnje medija i javnosti. Razlog interesovanja su navodne spekulacije koje kruže, a tiču se njegovog navodnog bliskog odnosa sa učesnicom rijalitija "Elita", Anitom Stanojlović.

Podsjetimo, povodom navoda na društvenim mrežama oglasila se i Anitina drugarica Tamara Radoman, koja je podijelila prepisku sa majkom pobjednice "Elite 7", Anglinom.

"Šta su limiti? Šta su limiti?", napisala je Anitina majka.

"Čista budalaština, niđe veze", dodala je Tamara.

"Ma znam bre, nego je l' moguće da je ovoliko mrze i dokle ide ljubomora? Bukvalno je razapinju kao da je ubila čovjeka i ko sve sebi daje za pravo nju da komentariše ja ne mogu da vjerujem... Ali kamo lepe sreće da je slobodan i da nam je zet", napisala je Angelina u porukama koje su objavljene na zvaničnom profilu Anite Stanojlović.

