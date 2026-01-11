Logo
Zvijezda filma "Sam u kući" pokušao unajmiti prostitutku, onda se pojavila policija

11.01.2026

08:25

Звијезда филма "Сам у кући" покушао унајмити проститутку, онда се појавила полиција
Američki glumac Danijel Stern, koji je poznat po ulozi Marva u kultnom filmu "Sam u kući" ("Home Alone"), kažnjen je nakon što je pokušao unajmiti prostitutku.

Glumac je pokušao unajmiti prostitutku 10. decembra prošle godine u hotelu u Camarillu u Kaliforniji kada je stigla policija, objavio je TMZ.

Policajci su ga zatim novčano kaznili. Američki mediji kontaktirali su Sterna povodom ove vijesti, ali on ne odgovara na njihove upite.

Glumac je krajem prošle godine kazao da je odlučio napustiti Holivud i da sada živi na farmi, gdje uzgaja mandarine.

U oktobru je bio hospitalizovan.

"Sam u kući"

glumac

prostitucija

