Ovaj grad bi mogao da padne za par minuta i zauvijek sve promijeni: Pominju se i "Arktički anđeli"

11.01.2026

08:12

Ono što je započelo kao šala tokom prvog mandata Donalda Trampa, zatim postalo provokacija, sada je ozbiljna tema rasprave unutar Bijele kuće - američko preuzimanje Grenlanda, uključujući i mogućnost upotrebe vojne sile protiv NATO saveznika Danske.

Bijela kuća je u utorak potvrdila da predsjednik Tramp razmatra "sve opcije" za sticanje najvećeg svjetskog ostrva, nazivajući ga prioritetom nacionalne sigurnosti potrebnim za "odvraćanje naših protivnika u arktičkoj regiji".

Evropski čelnici i Kanada požurili su u odbranu Grenlanda.

"Svaki pokušaj zauzimanja Grenlanda značio bi kraj NATO-a", upozorila je danska premijerka Mete Frederiksen.

Čelnici Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Italije, Poljske i Španije izdali su zajedničku izjavu.

"Grenland pripada svom narodu", poručili su oni.

Vojni analitičari ističu da bi hipotetska invazija bila brza i relativno laka.

"Invazija bi se mogla činiti donekle prijateljskijom i suočiti se s manje oružanog otpora", rekao je stručnjak za Arktik Beri Skot Zelen s Postdiplomskog studija američke mornarice.

Dodao je da bi operacija bila "brza i uglavnom bez prolivanja krvi", slična invaziji na Grenadu 1983.

"Ono što počinje kao proračunata bezbjednosna intervencija moglo bi se u roku od nekoliko nedjelja pretvoriti u jedno od najznačajnijih otimanja moći u istoriji Arktika - prikriveno jezikom humanitarne pomoći i regionalne stabilnosti", upozorio je odbrambeni analitičar Kirk Hamerton, javlja Dejli Mejl.

Grenland ima oko 57.000 stanovnika, bez vlastite vojske, vazduhoplovstva ili mornarice. Operacija bi vjerovatno započela iz američke svemirske baze Pitufik na sjeveru ostrva, koja je već pod kontrolom SAD-a i služi za nadzor raketa i svemira.

Odande bi teški transportni avioni prebacivali trupe, a ključnu ulogu imala bi 11. vazdušnodesantna divizija sa sjedištem na Aljasci, poznata kao "Arktički anđeli" - specijalizovana za borbu u ekstremnoj hladnoći, padobranske desante i kretanje po ledu.

Prve mete bile bi glavni grad Nuk, avionska luka i luke, parlament, komunikacijski centri te sjedište Zajedničke arktičke komande. Američka nadmoć u vazduhu, moru i svemiru - uključujući nosače aviona, podmornice, borbene avione F-35 i F-22 te sisteme elektronskog ratovanja - osigurala bi potpunu dominaciju, sprečavajući bilo kakav organizovani odgovor.

Ipak, analitičari upozoravaju da bi političke posljedice bile katastrofalne. Okupacija bi izazvala duboku krizu u NATO-u, pravne sporove na međunarodnim sudovima i iskoristile bi je Rusija i Kina za slabljenje Zapada.

Grenlandsko stanovništvo u velikim anketama odbacuje ideju pridruživanja SAD-u, a danski službenici najavljuju žestok otpor na svim nivoima.

Bijela kuća ističe da je prioritet diplomatsko i ekonomsko rješenje kupovina, sporazum o pridruživanju ili novi bezbjednosni aranžman, prenosi Večernji.

