Tramp o Grenlandu: Dobićemo ga lakšim ili težim putem

10.01.2026

08:04

Трамп о Гренланду: Добићемо га лакшим или тежим путем
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je zaprijetio preuzimanjem Grenlanda, poručivši da će SAD do tog cilja doći “lakšim ili težim putem”, bez obzira na stav Danske.

Upitan koliko bi novca bio spreman ponuditi Danskoj za Grenland, Tramp je rekao da o finansijskim detaljima zasad ne govori, ali da bi o toj temi “mogao razgovarati”.

Kako je naglasio, ključni razlog za interes Vašington su sigurnosna pitanja.

- Trenutno ćemo nešto poduzeti oko Grenlanda, sviđalo se to njima ili ne, jer ako mi to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjeda - rekao je Tramp, odgovarajući na pitanja novinara tokom sastanka sa zvaničnicima velikih naftnih kompanija.

Dodao je da bi radije postigao dogovor, ali je istovremeno ostavio otvorenu prijetnju.

- Volio bih to riješiti dogovorom, znate, na lakši način. Ali ako to ne učinimo na lakši način, učinićemo to na teži način - poručio je Tramp.

Donald Tramp

