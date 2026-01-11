Evo kakav odnos ima kćerka Čede Jovanovića s Acom: "Dobio je šta je tražio"

Čedomir Jovanović nedavno je otkrio da je počeo živjeti sa svojim prijateljem Acom Kosom, i ne krije koliko mu njegova podrška znači u životu.

Aleksandar Kos bio je uz Čedu tokom jednog od najtežih perioda u njegovom životu, kada se bivši političar razvodio od supruge Jelene. Sada je pažnju privukao jedan trenutak iz njihovog doma, na kojem se vidi kako Čedina kćerka šiša Acu.

Uz osmijeh i dobro raspoloženje, ovaj prizor pokazuje koliko su bliski, a mnogi su ovaj gest protumačili kao dokaz da je Aleksandar zaista postao dio porodice.

– Groznica subotnje večeri… Aleks je želio novi „look“, Anđelija nešto više od Netflixa… Našli su se na „blendovanju“ njegove glave, prvi put svi zajedno, uz mnogo smijeha i pozitivne energije, što znači da će se sve sigurno ponoviti – napisao je Čeda Jovanović, a njegova ćerka Anđelija dodala je u komentarima:

"Dobio je šta je tražio", poručila je kćerka bivšeg političara.

Čedina kćerka ošišala Acu

– Otkako ga znam i živim s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba, od koje nikad ne odustaje. Sve polomljene noge, ruke, operacije koljena, kičme — sve to ga je samo učinilo jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva i svih divnih ljudi koje je upoznao kroz život, borba za pravdu koju doživljava drugačije od drugih, vođen urođenim instinktom i odnosom prema ljudima s kojima je živio, kao i svime što je preživio u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivat će sudbinu svih nas - naveo je ranije Aca Kos.