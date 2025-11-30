Haos na autoputu u BiH: Kamion pao s prikolice na drugo vozilo

Na dionici auto-puta A-1 između Kaknja i Visokog, u blizini petlje Kakanj, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je teretno vozilo udarilo u zaštitnu ogradu, nakon čega je s njegove prikolice palo drugo vozilo.

Iz Operativnog centra MUP-a ZDK za portal "Avaza" potvrđeno je da u nezgodi nije bilo povrijeđenih.

Zbog udesa saobraćaj se na tom dijelu puta odvija usporeno, jednom trakom, dok su sve nadležne ekipe na terenu.

Nadležni apeluju na vozače da povećaju oprez i voze s dodatnim strpljenjem.