Logo
Large banner

Haos na autoputu u BiH: Kamion pao s prikolice na drugo vozilo

30.11.2025

16:46

Komentari:

0
Хаос на аутопуту у БиХ: Камион пао с приколице на друго возило
Foto: Avaz

Na dionici auto-puta A-1 između Kaknja i Visokog, u blizini petlje Kakanj, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je teretno vozilo udarilo u zaštitnu ogradu, nakon čega je s njegove prikolice palo drugo vozilo.

Iz Operativnog centra MUP-a ZDK za portal "Avaza" potvrđeno je da u nezgodi nije bilo povrijeđenih.

Zbog udesa saobraćaj se na tom dijelu puta odvija usporeno, jednom trakom, dok su sve nadležne ekipe na terenu.

Nadležni apeluju na vozače da povećaju oprez i voze s dodatnim strpljenjem.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Kakanj

Kamion

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Једна од најотровнијих риба Јадрана уловљена у БиХ

Društvo

Jedna od najotrovnijih riba Jadrana ulovljena u BiH

1 h

0
Ухапшен лажни менаџер због сексуалног злостављања малољетника

Svijet

Uhapšen lažni menadžer zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika

2 h

0
Резултати референдума: Одбили обавезни војни рок за жене

Svijet

Rezultati referenduma: Odbili obavezni vojni rok za žene

2 h

0
Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем

Scena

Usijale se mreže: Oglasio se Aca Lukas zbog slike sa Naserom Orićem

2 h

2

Više iz rubrike

Тешка саобраћајка у Омарској: Ауто завршио на крову у каналу

Hronika

Teška saobraćajka u Omarskoj: Auto završio na krovu u kanalu

4 h

0
Детаљи разбојништва: Бјежали ка Бањалуци због 300 КМ

Hronika

Detalji razbojništva: Bježali ka Banjaluci zbog 300 KM

5 h

0
Пљачка у Теслићу! Наоружан украо новац па бјежао за Бањалуку

Hronika

Pljačka u Tesliću! Naoružan ukrao novac pa bježao za Banjaluku

6 h

0
Појавио се снимак стравичне несреће у Лакташима у којој је погинуо младић (24)

Hronika

Pojavio se snimak stravične nesreće u Laktašima u kojoj je poginuo mladić (24)

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner