Haos na autoputu u BiH: Kamion pao s prikolice na drugo vozilo

30.11.2025
16:46
Komentari:0
Na dionici auto-puta A-1 između Kaknja i Visokog, u blizini petlje Kakanj, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je teretno vozilo udarilo u zaštitnu ogradu, nakon čega je s njegove prikolice palo drugo vozilo.
Iz Operativnog centra MUP-a ZDK za portal "Avaza" potvrđeno je da u nezgodi nije bilo povrijeđenih.
Zbog udesa saobraćaj se na tom dijelu puta odvija usporeno, jednom trakom, dok su sve nadležne ekipe na terenu.
Nadležni apeluju na vozače da povećaju oprez i voze s dodatnim strpljenjem.
