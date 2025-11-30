Logo
Uhapšen lažni menadžer zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika

30.11.2025

16:27

Ухапшен лажни менаџер због сексуалног злостављања малољетника
Foto: Pexels

Španska policija uhapsila je muškarca koji se lažno predstavljao kao sportski menadžer, zbog seksualne zloupotrebe maloljetnih osoba, prenose danas mediji u toj zemlji.

U okviru operacije nazvane „Lažni menadžer“ identifikovana je ukupno 61 maloljetna osoba, prenijela je Rtve.

Kako su saopštili policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova, uhapšeni muškarac je sa nekima od žrtava imao intimne odnose.

Istraživanje je otvoreno nakon svjedočenja jedne od žrtava, koja je navela da je pretrpjela seksualno zlostavljanje u decembru 2024. godine.

Nakon toga su prikupljeni brojni dokazi i izjave žrtava i svjedoka, a takođe je analiziran sadržaj mobilnog telefona osumnjičenog.

Vlasti su ustanovile da je on koristio različite metode prevare i manipulacije pri čemu se predstavljao i kao sportski menadžer koji je mladima nudio lažne mogućnosti za napredovanje, tražeći u zamjenu usluge seksualne prirode.

Kako se navodi, on je, takođe, koristio lažne profile na društvenim mrežama kako bi proširio manipulisanje maloljetnim osobama.

