Uhapšen lažni menadžer zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika

30.11.2025
16:27
Komentari:0
Španska policija uhapsila je muškarca koji se lažno predstavljao kao sportski menadžer, zbog seksualne zloupotrebe maloljetnih osoba, prenose danas mediji u toj zemlji.
U okviru operacije nazvane „Lažni menadžer“ identifikovana je ukupno 61 maloljetna osoba, prenijela je Rtve.
Kako su saopštili policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova, uhapšeni muškarac je sa nekima od žrtava imao intimne odnose.
Istraživanje je otvoreno nakon svjedočenja jedne od žrtava, koja je navela da je pretrpjela seksualno zlostavljanje u decembru 2024. godine.
Nakon toga su prikupljeni brojni dokazi i izjave žrtava i svjedoka, a takođe je analiziran sadržaj mobilnog telefona osumnjičenog.
Vlasti su ustanovile da je on koristio različite metode prevare i manipulacije pri čemu se predstavljao i kao sportski menadžer koji je mladima nudio lažne mogućnosti za napredovanje, tražeći u zamjenu usluge seksualne prirode.
Kako se navodi, on je, takođe, koristio lažne profile na društvenim mrežama kako bi proširio manipulisanje maloljetnim osobama.
