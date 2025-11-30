Logo
Opasne riječi Zalužnog: "U Ukrajini treba rasporediti nuklearno oružje"

30.11.2025

Опасне ријечи Залужног: "У Украјини треба распоредити нуклеарно оружје"

Ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji i bivši vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Valerij Zalužni pozvao je na raspoređivanje nuklearnog oružja u Ukrajini.

Zalužni je u autorskom tekstu za Telegraf naveo da sumnja u skori kraj borbi u Ukrajini zbog nedostatka "efikasnih bezbjednosnih garancija za Ukrajinu".

Виктор Орбан и Владимир Путин

Svijet

Orban: Ukrajinu treba podijeliti i napraviti "tampon zonu" između NATO i Rusije

Prema njegovim riječima takve garancije mogle bi da uključuju:

- pristupanje Ukrajine NATO-u,

- raspoređivanje nuklearnog oružja na njenoj teritoriji ili

- veliki saveznički vojni kontingent.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je u avgustu izjavio da se, u skladu sa Budimpeštanskim memorandumom potpisanim 1994. godine, Ukrajina odrekla svog nuklearnog oružja.

vitkof putin

Svijet

Peskov otkrio datum: Kada će se sastati Putin i Vitkof

On je takođe naglasio da je dokument praćen deklaracijom o poštovanju ljudskih prava i principa OEBS-a, koje su prekršili oni koji su došli na vlast u Ukrajini 2014. godine.

Tagovi:

Valerij Zalužni

Ukrajina

Nuklearno oružje

Rusija

