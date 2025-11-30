Izvor:
Sputnik Srbija
30.11.2025
15:04
Komentari:0
Ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji i bivši vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Valerij Zalužni pozvao je na raspoređivanje nuklearnog oružja u Ukrajini.
Zalužni je u autorskom tekstu za Telegraf naveo da sumnja u skori kraj borbi u Ukrajini zbog nedostatka "efikasnih bezbjednosnih garancija za Ukrajinu".
Prema njegovim riječima takve garancije mogle bi da uključuju:
- pristupanje Ukrajine NATO-u,
- raspoređivanje nuklearnog oružja na njenoj teritoriji ili
- veliki saveznički vojni kontingent.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je u avgustu izjavio da se, u skladu sa Budimpeštanskim memorandumom potpisanim 1994. godine, Ukrajina odrekla svog nuklearnog oružja.
On je takođe naglasio da je dokument praćen deklaracijom o poštovanju ljudskih prava i principa OEBS-a, koje su prekršili oni koji su došli na vlast u Ukrajini 2014. godine.
