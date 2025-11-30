Logo
Orban: Ukrajinu treba podijeliti i napraviti "tampon zonu" između NATO i Rusije

Izvor:

Agencije

30.11.2025

14:52

Komentari:

0
Орбан: Украјину треба подијелити и направити "тампон зону" између НАТО и Русије
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da poslijeratni poredak treba da uključuje transformaciju Ukrajine u tampon državu između NATO-a i Rusije.

On je naveo da je Zapad naoružao Ukrajinu, de fakto je integrisao u strukture NATO-a i namjerava da je učini i de jure članicom NATO-a.

- Rusi kažu da smo mi, Zapad, naoružali Ukrajinu, de fakto je integrisali u strukture NATO-a i namjeravamo da je učinimo i de jure članicom NATO-a. Tvrde da je time poremećen balans snaga. Međutim, stav Zapada je da Rusija nije prihvatila ravnotežu uspostavljenu nakon širenja NATO-a, da želi da okupira Ukrajinu i eliminiše njen status tampon zone - i da će odatle preduzeti dalje korake kako bi pripremila napad na teritoriju NATO-a - rekao je Orban u intervjuu za njemački Velt.

Zbog toga je, naveo je mađarski premijer, neophodno da se napusti kurs ka integraciji sa NATO-om i namjera da se Ukrajina u potpunosti primi u Alijansu, kao i da se vrati predratni geopolitički status zemlje, odnosno "uloga tampon države".

Prema njegovim riječima, dugoročni poredak treba da se zasniva na principu da će Ukrajina ponovo postojati kao tampon država, a teritorija koju je okupirala Rusija ostaće van ovog sistema.

- Rusija zadržava teritoriju koja će biti dogovorena na međunarodnoj mirovnoj konferenciji, a sve zapadno od ove linije – do istočne granice NATO-a - činiće teritoriju ukrajinske države, koja će ponovo postojati kao tampon država. NATO i Rusija se slažu oko obima i opremljenosti ograničenih Oružanih snaga Ukrajine koje mogu da djeluju u tampon zoni, a obe strane pružaju garancije da niko neće potčiniti ovu tampon državu sopstvenoj kontroli - istakao je predsjednik mađarske vlade.

Orban je rekao da se "treba osloniti" na zajednički rusko-američki plan od 28 tačaka kao osnovu za takve promjene.

- Vrijeme je da napustimo iluzije i suočimo se sa istinom. Trezvena realnost je izložena u američkom mirovnom planu od 28 tačaka - istakao je on.

Istovremeno, on je ukazao na potrebu za "evropsko-ruskim pregovorima na visokom nivou" u kratkom roku, a u srednjem roku "ruski resursi moraju da budu ponovo integrisani u evropsku ekonomiju".

Orban je u petak razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi o snabdevanju Mađarske naftom i gasom i mirnim naporima za okončanje rusko-ukrajinskog rata.

