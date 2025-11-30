Izvor:
SRNA
30.11.2025
12:31
Komentari:0
Pozicija Vladimira Zelenskog se svakog dana pogoršava i unutar Ukrajine i na frontu, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.
''Jedno je sigurno - svaki dan je izgubljen dan za Zelenskog i kijevski režim. Svakog dana se njihov položaj pogoršava i unutar zemlje i na frontu'', rekao je Peskov za ruske medije.
Svijet
Kremlj: Putin će primiti Vitkofa u prvoj polovini naredne nedjelje
Prema njegovim riječima, Zelenski je napravio mnogo političkih grešaka, uključujući i to što je dozvolio Zapadu da kontroliše unutrašnje strukture Ukrajine.
''Napravio je bezbroj političkih grešaka kada su se zakoni usvajali, a zatim poništavali. Oni imaju svoje odnose sa zapadnjacima koji, na ovaj ili onaj način, kontrolišu NABU (Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine) i druge strukture. Naravno, sada kada postoji trend ka mirovnom rješenju, uključeno je mnogo igrača'', rekao je portparol Kremlja.
Svijet
Kremlj: Korupcijski skandal potresa Ukrajinu i podriva njen politički sistem
Peskov je dodao i da predsjednik Rusije Vladimir Putin brzo i efikasno reaguje na ubrzani tempo međunarodnih dešavanja.
''Sve se veoma ubrzalo, ubrzali su se i svi procesi u međudržavnim poslovima... Naravno, zemlje moraju da prilagode svoje rasporede u skladu sa tim i budu spremne da brzo reaguju. Naš predsjednik reaguje brzo i efikasno, na način koji najbolje odgovara interesima naše zemlje'', istakao je Peskov.
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
16
18
03
17
50
17
33
Trenutno na programu