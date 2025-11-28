Logo
Large banner

Moskva dobila glavne parametre mirovnog plana za Ukrajinu

Izvor:

Agencije

28.11.2025

10:41

Komentari:

0
Москва добила главне параметре мировног плана за Украјину
Foto: Tanjug/AP

Moskva je dobila glavne parametre mirovnog plana za Ukrajinu nakon što su ga u Ženevi razmatrali predstavnici Kijeva, SAD i Evrope, o njima će se razgovarati sljedeće nedjelje, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

"Tokom pregovora će se utvrditi ko treba da prizna realno stanje na terenu između Rusije i Ukrajine", istakao je portparol.

Novinari su Peskova takođe zamolili da pojasni izjavu ruskog predsjednika Vladimira Zelenskog da će neprijateljstva prestati kada se ukrajinske Oružane snage povuku sa teritorija koje su okupirale. Pitali su ga da li se to odnosi na Donbas ili i na Zaporožje i Hersonsku oblast.

"Nećemo sada davati sve detalje. Predsjednik je na to pozvao juče. O svemu tome će se razgovarati", naglasio je portparol.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Budimpešta će nastaviti energetsku saradnju sa Moskvom

Moskva ne želi da razgovara o ukrajinskom rješenju javno, dodao je Peskov.

On je takođe istakao da će Kremlj blagovremeno objaviti datum dolaska izaslanika američkog predsjednika Stiva Vitkofa u Moskvu.

Zelenski ima problem sa legitimitetom

Pored toga, Peskov je ocijenio da Zelenski ima problem sa legitimitetom, on ne želi održavanje izbora u Ukrajini i ne poštuje ustav. Dodao je, međutim, da svi imaju želju i sklonost ka mirnom rješenju u Ukrajini.

Prethodno, Putin je juče nakon samita ODKB-a u Biškeku rekao da ako se ukrajinske snage povuku sa teritorija koje okupiraju, onda će Moskva obustaviti vojna dejstva. Ako se ne povuku, to će se postići vojnim putem.

Podijeli:

Tagovi:

Kremlj

Dmitrij Peskov

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сијарто: Будимпешта ће наставити енергетску сарадњу са Москвом

Svijet

Sijarto: Budimpešta će nastaviti energetsku saradnju sa Moskvom

5 h

0
Андриј Јермак шеф кабинета Зеленског

Svijet

Policijski pretres u kući Andrija Jermaka, šefa kabineta Zelenskog

6 h

0
Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Svijet

Broj žrtava požara u Hongkongu porastao na 128, uhapšeno dvoje osumnjičenih

6 h

0
Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново

Svijet

Bacio dječaka sa zgrade i završio na psihijatriji: Sada je napao ponovo

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner