Moskva je dobila glavne parametre mirovnog plana za Ukrajinu nakon što su ga u Ženevi razmatrali predstavnici Kijeva, SAD i Evrope, o njima će se razgovarati sljedeće nedjelje, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

"Tokom pregovora će se utvrditi ko treba da prizna realno stanje na terenu između Rusije i Ukrajine", istakao je portparol.

Novinari su Peskova takođe zamolili da pojasni izjavu ruskog predsjednika Vladimira Zelenskog da će neprijateljstva prestati kada se ukrajinske Oružane snage povuku sa teritorija koje su okupirale. Pitali su ga da li se to odnosi na Donbas ili i na Zaporožje i Hersonsku oblast.

"Nećemo sada davati sve detalje. Predsjednik je na to pozvao juče. O svemu tome će se razgovarati", naglasio je portparol.

Moskva ne želi da razgovara o ukrajinskom rješenju javno, dodao je Peskov.

On je takođe istakao da će Kremlj blagovremeno objaviti datum dolaska izaslanika američkog predsjednika Stiva Vitkofa u Moskvu.

Zelenski ima problem sa legitimitetom

Pored toga, Peskov je ocijenio da Zelenski ima problem sa legitimitetom, on ne želi održavanje izbora u Ukrajini i ne poštuje ustav. Dodao je, međutim, da svi imaju želju i sklonost ka mirnom rješenju u Ukrajini.

Prethodno, Putin je juče nakon samita ODKB-a u Biškeku rekao da ako se ukrajinske snage povuku sa teritorija koje okupiraju, onda će Moskva obustaviti vojna dejstva. Ako se ne povuku, to će se postići vojnim putem.