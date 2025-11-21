Kijev mora već sada da donese odgovornu odluku o mirnom rješavanju, kasnije će biti kasno, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, prenosi TASS.

On je naveo da američka strana ima određena razmatranja u vezi sa mirovnim planom, ali da Rusija i SAD ni o čemu konkretnom ne razgovaraju.

"Znamo da postoje moguće modifikacije i odobrene formulacije, ali zvanično nismo dobili ništa. Štaviše, nešto saznajemo iz štampe, iako naši kontakti nisu prekinuti i mi ih nikada ne prekidamo", naglasio je Peskov za novinare.

Peskov je napomenuo da Kremlj želi da pregovori o Ukrajini budu uspešni, pa ih zato neće voditi u "megafonskom režimu".

"Ruska strana ostaje na platformi onih razgovora koji su održani u Enkoridžu... Postoje određena razmatranja američke strane, ali se u ovom trenutku ni o čemu konkretno ne razgovara. Mi smo potpuno otvoreni i zadržavamo svoju otvorenost za mirovne pregovore", poručio je portparol Kremlja.

Osim toga, istakao je da se prostor za donošenje odluke šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog smanjuje napredovanjem ruskih snaga.

"Podvući ću: efikasan rad naših vojnika treba da ubedi Zelenskog i njegov režim da je bolje da se dogovore upravo sada nego kasnije. Prostor za donošenje odluke se smanjuje kako se gubi teritorija usled ofanzivnih dejstava ruskih oružanih snaga. Ovde se čak ne radi o ratu – riječ je o prinuđivanju Zelenskog i njegovom režima na mirno rješenje pitanja. Nastavljanje borbi za njih je besmisleno i opasno", naglasio je portparol šefa ruske države.

Poručio je da kijevski režim mora da donese odgovornu odluku, da to učini sada i da preuzme odgovornost.

U Kremlju ne znaju na čemu se zasnivaju medijski navodi da SAD navodno očekuju da Kijev do 27. novembra potpiše "mirovni plan" američkog predsjednika Donalda Trampa.

Osim toga, Peskov je istakao da bi Rusija radije smatrala da su uklanjanje "spornih pitanja" u odnosima Moskve i Vašingtona i ukrajinsko rješavanje dva različita pravca.

"I nije nam baš pošlo za rukom da napredujemo u uklanjanju spornih pitanja. Praktično nema pomaka", dodao je on.

SAD smatraju da uklanjanje ovih nesuglasica u odnosima sa Rusijom treba da zavisi od napretka u ukrajinskom regulisanju.

Portparol Kremlja je napomenuo da sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa je potreban i važan, ali mu prethodi velika domaća priprema na ekspertskom nivou.