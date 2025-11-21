Fatima Boš je nova Mis Svijeta: Ovo je teška životna priča lijepe Meksikanke

Njen put do vrha, međutim, bio je sve samo ne tipičan. Od ličnih borbi sa disleksijom i ADHD-om, do otvorenog sukoba sa organizatorima na svjetskoj pozornici, Fatima je dokazala da je njena snaga mnogo veća od blještavila reflektora, prenosi 24sata.hr.

Fatima Boš Fernandes, 25-godišnja dizajnerka odjeće i mode iz meksičke savezne države Tabasko, u svijet izbora ljepote ušla je bez ikakvog prethodnog iskustva. Štaviše, priznala je da je u jednom periodu imala loše mišljenje o takvim nadmetanjima. Sve se promijenilo kada je u razgovoru sa rukovodstvom organizacije Mis Svijeta Meksiko shvatila da se traže „stvarne žene sa glasom – žene koje imaju šta da kažu“. To ju je osvojilo i podstaklo da se prijavi.

Iza samouvjerenog osmijeha krije se priča o istrajnosti. Fatimi je u djetinjstvu dijagnostikovana disleksija, ADHD i hiperaktivnost, zbog čega je često bila meta vršnjačkog zlostavljanja. Umjesto da je slome, te prepreke su je ojačale, podstakavši njenu kreativnost i otpornost. Obrazovanje je sticala na prestižnim institucijama poput Universidad Iberoamericana u Meksiku, Nuova Akademija di Bele Arti (NABA) u Milanu i Lyndon Institute u SAD-u.

Njena strast nije samo moda; ona je duboko ukorijenjena u filantropiji. Više od devet godina volontira sa djecom oboljelom od raka, organizujući godišnje prikupljanje igračaka za Onkološku bolnicu u Tabasku. Kroz svoje društvene inicijative „Ruta Monarka“ i „Korason Migrante“, povezuje ekološku svijest sa humanitarnim radom, pomažući migrantima i promovišući mentalno zdravlje. Ta posvećenost pomaganju drugima ispunjenje je njenog dječijeg sna, zabilježenog na starom snimku gdje kao petogodišnjakinja govori da želi „pomoći svim ljudima“.

Skandali na svjetskoj pozornici

Put do svjetske krune u Tajlandu bio je obilježen još većim izazovima.

Samo nekoliko nedjelja prije finala, Fatima se našla u centru skandala. Tokom prenosa uživo, izvršni direktor takmičenja, Navat Itsaragrisil, javno ju je prozvao i kritikovao, navodno je nazvavši „glupom“. Boš je u znak protesta napustila prostoriju, a za njom je, u znak solidarnosti, krenulo i nekoliko drugih takmičarki.

Incident je izazvao burne reakcije, a predsjednik Organizacije Miss Universe, Raul Roča Kantu, stao je u Fatiminu odbranu, izjavivši da je Itsaragrisil „zaboravio pravo značenje istinskog domaćina“. Cijelu situaciju dodatno su zakomplikovale ostavke nekoliko članova žirija koji su upozoravali na navodne nepravilnosti i sukobe interesa unutar organizacije.

U finalnoj večeri održanoj u Bangkoku, Fatima Boš pobijedila je više od 120 takmičarki iz cijelog svijeta. Njena pobjeda odjeknula je kao trijumf autentičnosti i snage nad nedaćama. Postala je prva predstavnica iz države Tabasko koja je ponijela titulu Mis Svijeta Meksika.

Fatima Boš nije samo kraljica ljepote; ona je, kako je magazin ¡HOLA! istakao, glas generacije koja se ne boji da pokaže svoje slabosti i pretvori ih u najveću snagu.