Logo
Large banner

Izuzeće Mađarske od američkih sankcija stupilo na snagu

Izvor:

ATV

21.11.2025

12:26

Komentari:

0
Изузеће Мађарске од америчких санкција ступило на снагу

Mjere SAD koje garantuju Mađarskoj izuzeće od sankcija na naftu i gas danas su stupile na snagu, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Zahvaljujući sporazumu mađarskog premijera Viktora Orbana i predsjednika SAD Donalda Trampa, obezbijeđeno je energetsko snabdijevanje Mađarske", napisao je Sijarto na "Iksu".

Петер Сијарто-23092025

Svijet

Sijarto: Budimpešta to neće dozvoliti

Orban je nakon sastanka sa Trampom u Bijeloj kući 7. novembra saopštio da je Mađarska dobila izuzeće od američkih sankcija na ruske energente.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Sankcije

Američke sankcije

Budimpešta

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Медвјед напао групу ученика, повријеђено 11 људи

Svijet

Medvjed napao grupu učenika, povrijeđeno 11 ljudi

3 h

0
Објављено свих 28 тачака: Да ли је ово Трампов план за Украјину?

Svijet

Objavljeno svih 28 tačaka: Da li je ovo Trampov plan za Ukrajinu?

5 h

0
Орбан: Трамп је одлучан у намјери да прекине рат у Украјини

Svijet

Orban: Tramp je odlučan u namjeri da prekine rat u Ukrajini

5 h

0
У Штутгарту први пут обиљежен Дејтонски мировни споразум

Svijet

U Štutgartu prvi put obilježen Dejtonski mirovni sporazum

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Horor u Tuzli: Dvojica mladića silovala maloljetnika

15

16

Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

15

13

Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

15

10

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

15

00

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner