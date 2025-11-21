Izuzeće Mađarske od američkih sankcija stupilo na snagu

Mjere SAD koje garantuju Mađarskoj izuzeće od sankcija na naftu i gas danas su stupile na snagu, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Zahvaljujući sporazumu mađarskog premijera Viktora Orbana i predsjednika SAD Donalda Trampa, obezbijeđeno je energetsko snabdijevanje Mađarske", napisao je Sijarto na "Iksu".

Svijet Sijarto: Budimpešta to neće dozvoliti

Orban je nakon sastanka sa Trampom u Bijeloj kući 7. novembra saopštio da je Mađarska dobila izuzeće od američkih sankcija na ruske energente.