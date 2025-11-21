Izuzeće Mađarske od američkih sankcija stupilo na snagu

Izvor:
21.11.2025
Mjere SAD koje garantuju Mađarskoj izuzeće od sankcija na naftu i gas danas su stupile na snagu, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
"Zahvaljujući sporazumu mađarskog premijera Viktora Orbana i predsjednika SAD Donalda Trampa, obezbijeđeno je energetsko snabdijevanje Mađarske", napisao je Sijarto na "Iksu".
Orban je nakon sastanka sa Trampom u Bijeloj kući 7. novembra saopštio da je Mađarska dobila izuzeće od američkih sankcija na ruske energente.
Today the US measures granting Hungary an exemption from sanctions on oil and gas enter into force. Thanks to the agreement between @PM_ViktorOrban and @realDonaldTrump Hungary’s energy supply is secure.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 21, 2025
