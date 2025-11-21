Orban: Tramp je odlučan u namjeri da prekine rat u Ukrajini

Predsjednik SAD Donald Tramp odlučan je u namjeri da prekine rusko-ukrajinski rat, naveo je premijer Mađarske Viktor Orban

.On je na "Iksu" napisao da je Trampova mirovna inicijativa dobila novi podstrek.

"Na stolu je mirovni plan koji se sastoji od 28 tačaka. Američka pregovaračka delegacija je u Kijevu i očekivanja su velika u svijetu", istakao je Orban.

Mađarski premijer opisao je Trampa kao upornog čovjeka i naglasio da rat u Ukrajini ne bi ni počeo 2022. godine da je on bio predsjednik SAD u to vrijeme.

"Jasno je da kada on nešto odluči, ne popušta, a sigurno je odlučio da završi rusko-ukrajinski rat", naglasio je Orban.

On je naglasio da su, u međuvremenu, u Briselu "ponovo izgubili nit", jer dok Vašington pregovara o miru, predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen razmišlja o tome kako da obezbijedi još novca za Ukrajinu i finansiranje rata.

"Mi Mađari ćemo imati šta da kažemo u vezi s tim. Pred nama je trenutak istine, odnosno pred rukovodstvom u Briselu", dodao je Orban.