Probio policijsku blokadu: Filmska potjera za državljaninom BiH

20.11.2025

23:14

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ
Foto: Pixabay

Pripadnici italijanskih karabinjera iz Breše juče su imali potjeru koja je više podsjećala na filmske, a čiji je glavni akter bio državljanin Bosne i Hercegovine.

Naime, tokom rutinske kontrole u Ponteviku, pored Breše, policija je zaustavila automobil za čijim volanom je bio 40-godišnjak iz BiH. Međutim, umjesto da se zaustavi, on je dao gas i krenuo u bijeg.

Automobil, koji je odmah ubrzao izbegavajući kontrolu, brzo su locirali pripadnici saobraćajne policije iz Kjarija, nakon dojave operativnog centra. Na znak zaustavljanja karabinjera, vozač je umjesto da stane – naglo ubrzao i probio blokadu kod Pontevika. Potjera je trajala nekoliko kilometara, sve dok policajci nisu uspjeli da zaustave automobil u bjekstvu.

Za volanom je bio 40-godišnjak iz BiH. Razlog njegovog bjekstva bio je jasan: vozačka dozvola mu je bila oduzeta, pa nije imao pravo da upravlja vozilom.

Međutim, kada je policija krenula u pretres vozila, došlo je do obrta jer je u automobilu pronađeno nekoliko komada skupocjenog nakita, čije porijeklo državljanin BiH nije mogao da objasni. Policija je pokrenula istragu jer postoji sumnja da je nakit ukraden.

Protiv državljanina BiH biće podneseno više prijava, između ostalog zbog pružanja otpora službenom licu i prikrivanja ukradene robe.

Zaplijenjeni nakit biće podvrgnut provjerama kako bi se utvrdilo ko su njegovi stvarni vlasnici.

