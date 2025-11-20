Logo
Italiju pogodilo snježno nevrijeme

20.11.2025

20.11.2025

23:01

Италију погодило сњежно невријеме
Foto: Pexel/Nadine Wuchenauer

Italiju je pogodio zimski talas uz snježne padavine na niskim nadmorskim visinama i meteorološka upozorenja širom zemlje.

Hladan front donio je kišu, oluje i snijeg koji se tokom dana spustio čak do 200–300 metara nadmorske visine na sjeveru i 700–1000 metara u centralnim oblastima.

Полиција Њемачка

Svijet

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

Za vikend se očekuju nove mećave i temperature ispod sezonskog prosjeka.

Nacionalna služba za civilnu zaštitu izdala je žuti meteo-alarm za Abruco, Bazilikatu, Lacio i Molize, dok je Emilija Romanja već aktivirala upozorenja zbog mogućih klizišta, bujičnih poplava, olujnog vjetra i snijega.

Na Apeninima su najavljene padavine od 5 do 15 cm na brdskim područjima i 15 do 30 cm u planinskim zonama, uz snažan sjeveroistočni vjetar koji na obali može da dostigne 70 km/h.

Поплава

Svijet

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

More će biti vrlo uzburkano, uz rizik od erozije i plavljenja obalnih područja, prenosi Rai Uno.

U oblasti Trentino-Alto Adiđe snijeg već pada i u nižim predjelima.

Prema meteorolozima, do večeri i u petak očekuju se padavine i dalji pad snježne granice na 500–700 metara, lokalno i niže.

Na putevima je prijavljena poledica i snijeg na više dionica, uključujući Marilevu, Val di Sole, Paso Sela, Tonale i Kampiljo. Do petka uveče iznad 900 metara može pasti dodatnih 5–15 cm snijega.

Riva di Tures u okrugu Bolcano i druge oblasti Južnog Tirola jutros je prekrio snijeg, a očekuje se dalji pad temperature tokom vikenda.

643be92e50c75 policija crna gora

Region

Maloljetnici osumnjičeni za krađu crkve u Ulcinju

U Goriciji je otvorena istraga zbog nesreće kod Kormonsa, gdje je klizište blatom zatrpalo nekoliko kuća i odnijelo dva života. Tužilaštvo vodi slučaj kao višestruko ubistvo iz nehata i izazivanje katastrofe, a naređene su obdukcije nastradalih.

Prema trenutnim prognozama, Italiju do subote očekuje nastavak zimskih uslova, dok bi nedjelja trebalo da donese kratkotrajno razvedravanje prije mogućih novih slabih snježnih padavina početkom naredne nedjelje.

Italija

Snijeg

nevrijeme

