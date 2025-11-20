Logo
U ponoć obavezno izgovorite ovu molitvu: Vjeruje se da će je Arhangel Mihailo uslišiti

20.11.2025

Foto: Pixabay

Prema starom pravoslavnom predanju, molitva svetom Mihailu izgovara se u ponoć pred praznik posvećen njemu, pred Aranđelovdan. Svetac tada silazi u podzemni svijet, odakle izbavljuje upokojene posredstvom naše molitve.

Moli se za praznik Sabor Svetog Arhangela Mihaila u ponoć između 20. na 21. novembra, jer Arhangel Mihail za svoj praznik noću odlazi u ad i spušta svoje krilo u genu ognjenu, koja se za to vrijeme gasi. Te noći se moli i vjeruje se da će on uslišiti molitvu, u kojoj pitate da upokojene (po krštenim imenima), da ih izbavi iz Ada.

Arhistratig Božiji Mihail se javio jednom od bogougodnih monaha bratstva manastira Svetog Arhistratiga Božija Mihaila u Kremlju 11.8.1906. godine, gdje je ova molitva napisana na priprati Hrama, i rekao mu: „Koji čovjek bude čitao svaki dan molitvu ovu, toga dana neće ga se dotaći ni đavo ni zao čovjek, lijenost neće sablazniti srce, a ako li se čovjek upokoji, to dušu njegovu ad neće primiti. Amin“

Takođe se možete moliti i za sve svoje žive bližnje (djecu, muža, roditelje…) svakodnevno, pominjući njihova krštena imena. Preporučljivo je da se to uradi svako jutro.

Gospode Bože, veliki Caru Bespočetni, pošalji, Gospode, Arhangela Tvog Mihaila na pomoć slugama Tvojim (imena), izbavi nas od neprijatelja naših, vidivih i nevidivih.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, izlij miro blagostinje na rabe Tvoje (imena).

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, što demone uništavaš, zaprijeti svim neprijateljima našim koji se bore protiv nas, učini ih kao ovce i uništi ih kao prah pred licem vjetra.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, šestokrilni Prvi Knjaže i Vojvodo Nebeskih Sila, Heruvima i Serafima, i Svih Svetih!

O Predivni Arhangele Mihailo, čuvaru neizrečenih Tajni Božijih, budi nam Veliki pomoćnik u svemu: u uvredama, u žalostima, u tuzi, u pustinjama i na raspućima, na rijekama i na morima tiho pristanište.

Izbavi nas, Veliki Arhangele Mihailo, od svih laži ćavolskih, uvijek usliši nas grešne sluge Tvoje (imena), moleći Tebe i prizivajući ime Tvoje Sveto, pohitaj u pomoć i usliši molitvu našu.

O, Veliki Arhangele Mihailo! Pobijedi sve protivnike naše Silom Časnog Životvornog Krsta Gospodnjeg, Molitvama Presvete Vladičice Bogorodice i Svetih Apostola, i Svetitelja Nikolaja Čudotvorca, Svetog Proroka Božijeg Ilije, Svetog Andrije jurodivog, Svetih Velikomučenika Nikite i Evstatija, i Svetih Svetitelja, Prepodobnih, Mučenika, i Svih Svetih, i svih Nebeskih Sila. Amin.

O, Veliki Arhangele Mihailo, pomozi nama grešnim slugama Tvojim (imena), izbavi nas od zemljotresa, potopa, ognja, mača, od iznenadne smrti i od svakoga zla, i od svakakvog vraga lažljivog, kojeg bura nanosi i od lukavog izbavi nas, Veliki Mihaile Arhangele Gospodnji, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.

Sveti Arhistratiže Božji Mihaile sa svim Nebeskim Silama, molite BOGA za nas!

Sveti arhangel Mihail

vjera

pravoslavlje

23

14

Probio policijsku blokadu: Filmska potjera za državljaninom BiH

23

10

Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

23

01

Italiju pogodilo snježno nevrijeme

22

51

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

22

48

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

