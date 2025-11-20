Otkrivena spomen ploča poginulim policajcima

Obilježavanje je počelo parastosom, nakon čega su delegacije MUP-a, predstavnici lokalne zajednice i boračke organizacije grada položili vijence i zapalili svijeće uz prisustvo porodica poginulih.

Spomen ploča koja je otkrivena ispred Policijske uprave Prijedor simbol je hrabrosti i žrtve stradalih pripadnika.

„71. godište, nije bio oženjen i tako to. Bol ostaje ali moramo ići dalje.“

Spomenik je samo mali pokazatelj da oni koji su dali svoje živote za našu slobodu, nisu zaboravljeni", rekao je otac poginulog policajca Miloš Gligorić.

„Kao što su ovi momci bili za vrijeme rata zajedno u sadejstvu tako smo mi uspjeli organizovati sve sa područja Policijske uprave da napravimo ovaj spomenik u njihovu čast i da ove porodice vide da mi još brinemo za njihove najmilije“, ispričao je predsjednik mjesne Boračke organizacije Centra javne bezbijednosti Prijedor Mladen Gavranović.

Povodom krsne slave, Policijska uprava Prijedor organizovala je Dan otvorenih vrata za učenike osnovnih škola i predškolskog uzrasta i akciju Dobrovoljnog davanja krvi u kojoj je učestvovalo više od 50 pripadnika PU.

„Ono što je vrlo bitno je da izgradnjom ove ploče čuvamo sjećanje na policijske službenike koji su dali život za u borbi za izgradnju Republike Srpske“, istakao je Načelnik Policijske uprave Prijedor Dragan Milojica.

Otkrivanju spomen-ploče prisustvovali su Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić i Ministar MUP-a Republike Srpske Željko Budimir.

„Policija RS i MUP je uvijek sa svojim narodom dokazuju to nažalost i ova imena koja su stradala u ratu ali vrlo dobro znamo da je nekolicina pripadnika MUP-a i policijskih službenika poginula nažalost u miru, i dok spavamo i dok se radujemo i dok tugujemo policija je tu koja brine za bezbijednost i za javni red i mir“, naglasio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske Danijel Egić.

„Te porodice moraju znati da nisu zaboravljene i ovo je taj čin koji pokazuje da ih se sjećamo a istovremeno da se sjećamo i naše istorije koja je slavna i to mi trebamo da naglašavamo. Prijedor je grad koji je puno stradao i u Drugom svjetskom ratu puno stradao i u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i jedan dio tog tereta su iznijeli policajci i to ne smijemo zaboraviti“, kazao je ministar MUP-a Republike Srpske Željko Budimir.

Nakon polaganja vijenaca i odavanja počasti za 74 policajca pripadnika Policijske uprave Prijedor, šest pripadnika Sedmog odreda Specijalne brigade policije i četiri pripadnika koji su život dali prilikom obavljanja redovnih zadataka, skromno i u duhu pravoslavnih običaja obilježena je krsna slava.