Muškarac (27) rizikovao vlastiti život zbog telefona

20.11.2025

21:34

Мушкарац (27) ризиковао властити живот због телефона
U srijedu je 27‐godišnjak na željezničkoj stanici u Hamburgu doveo svoj život u opasnost zbog svoga mobilnog telefona.

Kako je saopštila Savezna policija, muškarac je oko 09.14 sati došao do info-pulta na stanici Hamburg i zamolio za pomoć jer mu je mobilni pao na šine.

Zaposlenik na info-pulta mu je ponudio pomoć, ali uz poštovanje "željezničkih pravila": šine moraju biti zatvorene, a mobilni izvađen hvataljkom.

Ali, 27-godišnjak to nije htio prihvatiti - tvrdio je da nema vremena, i sam je sišao na šine da uzme mobilni.

U tom trenutku na stanici je bio redovan promet, što znači da je voz u svakom trenutku mogao naići po tim šinama - srećom, u tom trenutku nije.

Hitna pomoć

Hronika

U automobilu pronađeno tijelo muškarca

Radnik je pozvao policiju, koja je pronašla muškarca na trgu ispred glavnog ulaza u stanicu. On je priznao šta je učinio, ali nije želio dati dodatne izjave.

Policija je pokrenula prekršajni postupak protiv njega zbog nedozvoljenog boravka na šinama. Nakon razgovora o tome koliko je opasno kretati se po šinama, čovjek je pušten.

Savezna policija je iskoristila ovaj događaj da ponovo upozori javnost: hodanje na šinama je izuzetno opasno i strogo zabranjeno.

Kako navode, vozači vozova često ne mogu izbjeći sudar jer je put kočenja predug da bi se zaustavili na vrijeme.

Ne samo da ugrožavate sebe - takvo nepromišljeno ponašanje može opasno uticati i na putnike i one koji pokušavaju pomoći, prenosi "Fenix-Magazin".

