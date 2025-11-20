Logo
Izbio požar na samitu, delegati bježe u panici

Izvor:

Telegraf

20.11.2025

19:06

Пожар на самиту
Foto: Disclose.tv/X/Screenshot

Stravičan požar izbio je danas u Plavoj zoni na klimatskom samitu COP30 u Belemu.

Požar je izazvao paniku među delegatima, koji su bili u oblasti sa ograničenim pristupom, koja je posvećena zvaničnim pregovorima između zemalja.

Vatra je buknula oko 14 časova, a na snimcima se vidi kako delegati u panici pokušavaju da napuste područje. Obezbjeđenje je odmah krenulo da evakuiše zonu.

Prema prvim informacijama, povrijeđenih nema.

Prema riječima ministra turizma, Celsa Sabina, požar je stavljen pod kontrolu. Požar je izbio u jednom od paviljona, blizu kineskog štanda, a vatrogasna služba je brzo pozvana. Još uvijek nema informacija o tome kako je požar krenuo.

Sabina je rekao da će organizatori samita "dati mišljenje o nastavku pregovora" i da li će učesnici moći da se vrate u Plavu zonu danas ili tek sutra.

"Standardna procedura je da se evakuiše oblast, ovdje smo sa hiljadama ljudi", rekao je ministar turizma.

On je pojasnio da su materijali korišteni za oblaganje paviljona na lokaciji napravljeni od materijala koji usporavaju plamen i otporni su na vatru.

Sabino je takođe naglasio da požar može da se desi bilo gdje gdje se održava veliki događaj poput COP-a.

"Nije zato što je u Belemu… Ovaj požar bi se mogao dogoditi bilo gdje na planeti Zemlji. Stanovnici Beleme više ne mogu da tolerišu ovu vrstu predrasuda", rekao je on.

