Karan: Sloboda je najskuplja riječ u srpskoj istoriji, moramo je sačuvati

Sloboda je najskuplja riječ u srpskoj istoriji i moramo je sačuvati danas, kada pokušavaju da nam je naruše, poručio je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Siniša Karan.

"Sloboda je najskuplja riječ. Za tu riječ smo dali mnoge žrtve. Upravo 9. januara, stvoren je okvir koji danas poznajemo kao Republika Srpska. Međutim, danas neko pokušava da nam naruši tu slobodu", upozorio je Karan.

On je pozvao građane na očuvanje Republike Srpske.

Centralna tribina SNSD-a, dvorana Borik

"Ako želite da pratite razvoj Republike Srpske, morate pogledati Banjaluku, koju je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sa koalicijom i svim patriotskim snagama gradio i izgradio“, naglasio je Karan.

Karan je istakao da je cilj obnove i izgradnje novih objekata u Banjaluci.

Centralna tribina SNSD-a

"Cijela Republika Srpska gleda šta će reći Banjaluka i koju će poruku poslati. Dragi građani, ja vam šaljem poruku iz cijele Republike Srpske, od našeg čestitog naroda, koji traži od Banjaluke da brani Republiku Srpsku i slobodu našeg naroda“, rekao je Karan.