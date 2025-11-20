Završna tribina SNSD-a u Banjaluci

Izvor:
U dvorani Borik u Banjaluci, održana je završna predizborna tribina SNSD-a.
Ove izbore niko nije tražio, oni su nametnuti, jer su građani Republike Srpske prije tri godine izabrali svog predsjednika, ali je važno da građani 23. novembra izađu na izbore i daju podršku ljudima u koje imaju povjerenje, a to je Siniša Karan, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, poručeno je sa završne konvencije u Banjaluci.
Podršku SNSD-u izrazio je veliki broj građana Republike Srpske koji se okupili večeras u dvorani Borik.
