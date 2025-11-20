Logo
Large banner

Završna tribina SNSD-a u Banjaluci

Izvor:

ATV

20.11.2025

17:10

Komentari:

3
Завршна трибина СНСД-а у Бањалуци
Foto: ATV

U dvorani Borik u Banjaluci, održana je završna predizborna tribina SNSD-a.

Centralna tribina SNSD-a

Ove izbore niko nije tražio, oni su nametnuti, jer su građani Republike Srpske prije tri godine izabrali svog predsjednika, ali je važno da građani 23. novembra izađu na izbore i daju podršku ljudima u koje imaju povjerenje, a to je Siniša Karan, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, poručeno je sa završne konvencije u Banjaluci.


Centralna tribina SNSD-a, dvorana Borik

Podršku SNSD-u izrazio je veliki broj građana Republike Srpske koji se okupili večeras u dvorani Borik.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

završna tribina

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Полиција штит, ослонац и гаранција безбједности сваког грађанина Српске

Republika Srpska

Cvijanović: Policija štit, oslonac i garancija bezbjednosti svakog građanina Srpske

2 h

0
У наставку акције "Гора" одузето десет возила

Hronika

U nastavku akcije "Gora" oduzeto deset vozila

2 h

0
Вјетар током урагана Мелиса достигао рекордну јачину

Svijet

Vjetar tokom uragana Melisa dostigao rekordnu jačinu

2 h

0
Шверц цигарета оштетио Црну Гору за више од 75 милиона евра

Region

Šverc cigareta oštetio Crnu Goru za više od 75 miliona evra

2 h

1

Više iz rubrike

Цвијановић: Полиција штит, ослонац и гаранција безбједности сваког грађанина Српске

Republika Srpska

Cvijanović: Policija štit, oslonac i garancija bezbjednosti svakog građanina Srpske

2 h

0
Минић: Подсјећам одговорне да не изненади снијег у новембру

Republika Srpska

Minić: Podsjećam odgovorne da ne iznenadi snijeg u novembru

3 h

2
Размјена иницијатива и искустава унаприједиће рад МУП-а Српске и Русије

Republika Srpska

Razmjena inicijativa i iskustava unaprijediće rad MUP-a Srpske i Rusije

4 h

0
Трифуновић: Редовно усклађивање пензија од доласка СНСД-а на власт

Republika Srpska

Trifunović: Redovno usklađivanje penzija od dolaska SNSD-a na vlast

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

07

Naprskajte ovaj sprej po tepihu i za čas će zasijati kao nov

19

56

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

19

46

Uručene oficirske sablje direktorima policije

19

45

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

19

41

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner