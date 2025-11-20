Logo
Šverc cigareta oštetio Crnu Goru za više od 75 miliona evra

SRNA

20.11.2025

17:22

Glavni specijalni tužilac Crne Gore Vladimir Novović izjavio je da je Crnoj Gori švercom cigareta nanesena šteta veća od 75 miliona evra.

- Zaplijenjeno je oko 100.000 paketa cigareta u periodu između jeseni prošle i jeseni ove godine - rekao je Novović na Forumu vladavine prava o borbi protiv korupcije i kriminala.

On je naveo da je podignuto 19 optužnica protiv 105 osoba.

Crna Gora

Šverc cigareta

