Šverc cigareta oštetio Crnu Goru za više od 75 miliona evra

Glavni specijalni tužilac Crne Gore Vladimir Novović izjavio je da je Crnoj Gori švercom cigareta nanesena šteta veća od 75 miliona evra.

- Zaplijenjeno je oko 100.000 paketa cigareta u periodu između jeseni prošle i jeseni ove godine - rekao je Novović na Forumu vladavine prava o borbi protiv korupcije i kriminala.

On je naveo da je podignuto 19 optužnica protiv 105 osoba.