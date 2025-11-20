Šverc cigareta oštetio Crnu Goru za više od 75 miliona evra

Izvor:
SRNA
20.11.2025
17:22
Komentari:1
Glavni specijalni tužilac Crne Gore Vladimir Novović izjavio je da je Crnoj Gori švercom cigareta nanesena šteta veća od 75 miliona evra.
- Zaplijenjeno je oko 100.000 paketa cigareta u periodu između jeseni prošle i jeseni ove godine - rekao je Novović na Forumu vladavine prava o borbi protiv korupcije i kriminala.
Scena
Saša Matić otkrio zašto je odbio da bude član žirija ''Zvezda Granda''
On je naveo da je podignuto 19 optužnica protiv 105 osoba.
Region
3 h0
Region
8 h0
Region
9 h0
Region
10 h0
Najnovije
Najčitanije
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Trenutno na programu