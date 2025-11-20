Logo
Large banner

Oglasio se MUP Srpske o napadu na policajca

Izvor:

ATV

20.11.2025

16:52

Komentari:

0
Огласио се МУП Српске о нападу на полицајца
Foto: ATV

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su u Banjaluci lice A.K. zbog sumnje da je počinilo krivično djelo „Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti“.

"Lice A.K. je danas oko 12,05 časova ispred Palate predsjednik Republike Srpske fizički napalo s leđa policijskog službenika, nakon čega je savladano od strane drugih policijskih službenika koji su se nalazili na licu mjesta i isti je lišen slobode", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

напад на полицајца

Hronika

Drama pred Palatom Republike: Muškarac gušio policajca!

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je djelo kvalifikovao kao napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Podijeli:

Tagovi:

policajac

napad

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Оперска пјевачица страдала у пожару

Hronika

Operska pjevačica stradala u požaru

3 h

0
Шта је сњежни нос и има ли лијека овој појави?

Savjeti

Šta je snježni nos i ima li lijeka ovoj pojavi?

3 h

0
Ако имате слабу циркулацију, ове намирнице вас могу спасити хладноће

Zdravlje

Ako imate slabu cirkulaciju, ove namirnice vas mogu spasiti hladnoće

3 h

0
Канибал пуштен на условну слободу: Убио човјека сјекиром и појео дијелове његовог мозга

Svijet

Kanibal pušten na uslovnu slobodu: Ubio čovjeka sjekirom i pojeo dijelove njegovog mozga

3 h

0

Više iz rubrike

Оперска пјевачица страдала у пожару

Hronika

Operska pjevačica stradala u požaru

3 h

0
Напад на полицајца испред Палате Републике

Hronika

Drama pred Palatom Republike: Muškarac gušio policajca!

3 h

6
Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

Hronika

Pijana majka nasrnula nožem na sina (24)

4 h

0
Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали

Hronika

Muškarcu upali u stan sa nožem i plastičnim pištoljem, pa ga opljačkali

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

07

Naprskajte ovaj sprej po tepihu i za čas će zasijati kao nov

19

56

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

19

46

Uručene oficirske sablje direktorima policije

19

45

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

19

41

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner