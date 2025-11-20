Oglasio se MUP Srpske o napadu na policajca

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su u Banjaluci lice A.K. zbog sumnje da je počinilo krivično djelo „Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti“.

"Lice A.K. je danas oko 12,05 časova ispred Palate predsjednik Republike Srpske fizički napalo s leđa policijskog službenika, nakon čega je savladano od strane drugih policijskih službenika koji su se nalazili na licu mjesta i isti je lišen slobode", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Hronika Drama pred Palatom Republike: Muškarac gušio policajca!

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je djelo kvalifikovao kao napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.