Pijana majka nasrnula nožem na sina (24)

Izvor:
Telegraf
20.11.2025
16:02
Komentari:0
M. N. (41) uhapšena je u ponedjeljak u Beogradu zbog nasilja u porodici jer je na sina nasrnula nožem, saznaje Telegraf.rs.
Naime, ona je bila u alkoholisanom stanju kada se u stanu na Vračaru posvađala sa sinom S. M. (24), a potom mu je prijetila kuhinjskim nožem i zadala mu više udaraca u predjelu tijela.
Gradovi i opštine
Završeni radovi na pisti Aerodroma Banjaluka vrijedni milion KM
Njoj je pisana krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici i određeno joj je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude privedena na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu i nadležno je za taj slučaj.
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
8 h0
Hronika
10 h0
Najnovije
Najčitanije
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Trenutno na programu