Ipak će u zatvor: Smanjene kazne optuženima u predmetu ”Elektroprenos”

Vrhovni sud Republike Srpske preinačio je presudu i umanjio kazne bivšem izvršnom direktoru i članu Uprave "Elektroprenosa BiH" Vinku Đuragiću (69), radniku Gradske uprave Banjaluka Želimiru Rokviću (53) i elektromonteru Daliboru Simiću (44) osuđenima za trgovinu uticajem pri zapošljavanju u tom preduzeću.

Sve trojica su prvostepeno bili osuđeni na po 20 mjeseci zatvora, ali je prihvatanjem žalbi odbrane Vrhovni sud kazne umanjio na po 12 mjeseci zatvora.

”Vijeće je uvažilo žalbe optuženih Đuragića i Rokvića, a djelimično i žalbu Simića. Prvostepena presuda Okružnog suda u Banjaluci preinačena je u odluci u kazni tako što su optuženima izrečene kazne od po godinu dana zatvora”, rekla je za ATV Jelena Despotović, sekretar Vrhovnog suda Republike Srpske.

Zbog malih kazni Okružni sud odbio nagodbe

Optuženi su u prvostepenom postupku priznali krivicu nakon što je sudija Okružnog suda u Banjaluci Blagoje Dragosavljević u dva navrata odbijao sporazume o priznanju krivice koje su optuženi sklopili sa Republičkim javnim tužilaštvom Republike Srpske, smatrajući da su predložene kazne preniske. Zbog toga je odbrana tražila izuzeće sudije, što je banjalučki Okružni sud odbio.

Naime, prvim sporazumom optuženi su se ”nagodili” na kazne od deset, devet i osam mjeseci zatvora. Drugi sporazum je predviđao da se osude na po godinu dana zatvora, uz novčane kazne. Sud to nije prihvatio, navodeći da se predloženim kaznama ne može postići svrha kažnjavanja.

Svrha kažnjava i otkup kazne

”Predloženim kaznama ne može se ostvariti generalna prevencija, odnosno uticati na druge da ne čine krivična djela. Predložene kazne se mogu platiti iznosom približnom onome koji su optuženi tražili od oštećenog (15.000 KM). A, to ne može uticati na druge da ne čine krivična djela", rekao je tada sudija Dragosavljević.

Vrhovni sud Republike Srpske imao je drugačije mišljenje i izrekao je kazne od po godinu dana zatvora. Međutim, optuženi će po svemu sudeći morati ići u zatvor, budući da je Ustavni sud Republike Srpske neustavnim proglasio odredbu Krivičnog zakonika kojim je regulisan otkup zatvorske kazne do godinu dana.

Prema presudi Đuragić, Rokvić i Simić su su od Saše R. iz Doboja tražili 15.000 KM kako bi mu omogućili da dobije posao montera na javnom konkursu koji je u oktobru 2020. godine raspisao "Elektroprenos BiH", tražeći više radnika.

Za zapošljavanje tražili 15.000 KM

U optužnici se navodilo da se Đuragić u oktobru 2020. godine sastao sa Rokvićem, preko kojeg je za sebe zahtijevao nagradu da bi korištenjem svog službenog položaja posredovao u zapošljavanju prijavljenih kandidata.

Rokviću je predao spisak prijavljenih kandidata, sa njihovim brojevima telefona, kako bi mogao da ih kontaktira i pronađe one koji su voljni da plate za posao, a Đuragić bi ih svojim uticajem "pogurao" da prođu na konkursu. Đuragić je za sebe zahtjevao 10.000 KM po kandidatu sa visokom stručnom spremom ili 8.000 KM za kandidata sa srednjom stručnom spremom.

Rokvić je spisak predao Simiću kako bi on pozivao kandidate. Ali, da bi se "ugradili" u cijeli posao podigli su cifru na iznos od 13.000 do 15.000 KM, a razliku od onog što je Đuragić tražio su trebali međusobno podijeliti na jednake dijelove.

U tu svrhu su nabavili mobilne telefone i pozvali Sašu R. koji se prijavio na konkurs za prijem na radno mjesto "Monter za RP" u Doboju.

- Simić je pozvao Sašu R. i predstavio mu se kao "Željko ispred komisije za prijem u radni odnos". Kada mu je saopštio sve njegove podatke i mjesto za koje je konkurisao od njega je zahtijevao 15.000 KM, kako bi posredovao da odgovorni u "Elektroprenosu BiH" donesu odluku o njegovom zapošljavanju - navodi se u optužnici.

"Donio sam odluku... Pristajem"

Simić je kandidatu poručio da se mora odlučiti "najkasnije do sutra" i ovaj mu je 16. decembra poslao SMS: "Donio sam odluku... Pristajem".

- Simić ga je pozvao i rekao mu da upiše broj telefona i da će ga korisnik tog broja nazvati da se sastanu. Sutradan kandidata je pozvao Rokvić i predstavio mu se kao "Željo". Rekao mu je da je dobio broj dobio od izvjesnog Dalibora i da ga zove u vezi sa njegovim zapošljavanjem u "Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka. Naglasio mu je da o tome nikome ništa ne smije govoriti, da sve treba biti diskretno i da su "oni svi" iz Elektroprenosa - dodaje se u optužnici.

Sastali su se u tržnom centru u Banjoj Luci 18. decembra. Rokvić je tada predočio Saši R. da je zaposlen u Gradskoj upravi Grada Banja Luka, navodeći da ima kontakte sa trojicom odgovornih osoba u "Elektroprenosu BiH" i tražio je 15.000 KM kako bi kod tih ljudi posredovao u njegovom zapošljavanju. Pojasnio je da bi novac predao tim ljudima, a da bi on za tu uslugu bio "nagrađen".

- Novac trebao predati Rokviću nakon što bude primljen u radni odnos. Do predaje novca nije došlo jer je Saša R. sve prijavio policiji - navodi se u optužnici.

Tri dana kasnije izvedena je akcija "Napon" u kojoj su Đuragić i ostali uhapšeni.