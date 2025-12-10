Logo
Par iz Hrvatske osumnjičen za trgovinu ljudima: Držali čovjeka kao roba dvije godine i tjerali ga na prisilan rad

SRNA

10.12.2025

15:32

Пар из Хрватске осумњичен за трговину људима: Држали човјека као роба двије године и тјерали га на присилан рад

Muškarac (30) i žena (28) osumnjičeni su da su protekle dvije godine radno eksploatisali 42-godišnjaka, držeći ga u odnosu sličnom ropstvu u nehumanim uslovima na području Gorskog kotara, saopštila je primorsko-goranska policija.

Pripadnici primorsko-goranske policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvoje hrvatskih državljana zbog sumnje u teško krivično djelo trgovine ljudima.

Prema navodima policije, osumnjičeni su uz prijetnje, obmanama i teškim materijalnim stanjem 42-godišnjaka, doveli žrtvu u potpunu zavisnost. Smjestili su ga u kamp prikolicu osnovnih uslova za život, gdje su ga iskorištavali za obavljanje teških fizičkih poslova. Za svoj rad nije dobijao nikakvu novčanu naknadu, a svu zaradu osumnjičeni su zadržavali isključivo za sebe.

Kako bi u potpunosti preuzeli kontrolu nad njegovim životom, osumnjičenici su mu oduzeli dokumente. Fiktivnim ugovorima preuzeli su vlasništvo nad njegovim nekretninama – porodičnom kućom i voćnjakom na području jedne goranske opštine.

Policija je utvrdila da su njegove podatke u više navrata dostavljali nadležnim tijelima, lažno ga prijavljujući kao počinioca saobraćajnih prekršaja koje su zapravo počinili članovi njihovog domaćinstva.

Tokom istrage, na osnovu naloga Županijskog suda u Rijeci, obavljena je pretraga kuće koju osumnjičeni koriste, gdje je pronađena veća količina oružja i municije koje je 30-godišnjak ilegalno posjedovao. Zaplijenjeni su pištolj marke “crvena zastava” M70, kalibra 7,62 milimetara s tri okvira za municiju, dva startna pištolja te ukupno 239 komada različite municije.

Nakon dovršenog istraživanja, oboje osumnjičenih predato je pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu za trgovanje ljudima. Protiv 30-godišnjaka podnesena je i krivična prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija.

Hrvatska

trgovina ljudima

