Osumnjičeni za dvostruko ubistvo pred tužilaštvom u Podgorici

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću, Baranin Lazar Vulević, priveden je na saslušanje u Više državno tužilaštvo u Podgorici.
Vulević se sumnjiči za ubistvo lica čiji su inicijali M.P. /74/ i M.V. /41/ u stanu u centru Nikšića.
Lazar Vulević je u kratkom roku lociran u jednom izolovanom objektu u Baru i uhapšen.
