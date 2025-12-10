Logo
Osumnjičeni za dvostruko ubistvo pred tužilaštvom u Podgorici

SRNA

10.12.2025

13:36

Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића
Foto: Uprava policije Crne Gore

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću, Baranin Lazar Vulević, priveden je na saslušanje u Više državno tužilaštvo u Podgorici.

Vulević se sumnjiči za ubistvo lica čiji su inicijali M.P. /74/ i M.V. /41/ u stanu u centru Nikšića.

Lazar Vulević je u kratkom roku lociran u jednom izolovanom objektu u Baru i uhapšen.

Crna Gora

dvostruko ubistvo

