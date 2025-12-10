Logo
Large banner

Detalji pucnjave na Vračaru: Kafić je već bio na meti

Izvor:

Kurir

10.12.2025

13:31

Komentari:

0
Детаљи пуцњаве на Врачару: Кафић је већ био на мети
Foto: Tanjug

Kafić u kom je danas na Vračaru ranjen u noge vlasnik lokala Vuk Bajrušević, bio je na meti napada i krajem oktobra ove godine.

Podsjetimo kafić u Novopazarskoj ulici u Beogradu potpuno je razlupan u noći između 27. i 28. oktobra, ali u napada tada niko nije povređen.

"Dva izloga popularnog lokala su potpuno polupana, staklo je rasuto svuda, a slučaj je odmah prijavljen policiji i ispituju se sve okolnosti", rekao je tada izvor Kurira.

Podsetimo, tokom oktobra i novembra dogodilo se više napada na ugostiteljske lokalo u Beogradu.

"U istom lokalu, koji je u vlasništvu Vuka Bajruševića, on je napadnut danas. Muškarac za kojim se traga je ušao i ispalio mu nekoliko hitaca u noge. Očigledno je da je riječ o opomeni i da nije imao nameru da ga ubije", kaže izvor Kurira.

Владимир Путин 1

Svijet

Više od 700.000 građana Rusije uputilo zahtjev za direktnu liniju s Putinom

Motiv napada, kao i to da li su lupanje kafića i pucnjava koja se dogodila danas u sred dana povezani, biće utvrđeno tokom istrage.

Policija je odmah pokrenula akciju "Vihor" kako bi pucač bio što pre pronađen, a na mjestu zločina je i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji vrši uviđaj.

"Istražioci će preuzeti i snimke sa sigurnosnih kamera lokala, ali i okolnih objekata kako bi napadač što pre bio identifikovan i procesuiran. Pošto oštećenom Vuku Bajruševiću bude pružena ljekarska pomoć istražioci će razgovarati i sa njim, kako bi utvrdili da li je imao prijetnje ili sukobe sa nekim", dodaje sagovornik Kurira.

Napadač je u Bajruševića prema nezvaničnim informacijama ispalio četiri hica i on je svjesnom stanju prebačen u Urgentni centar.

Podijeli:

Tagovi:

Kafić

vlasnik

pucnjava na Vračaru

Vuk Bajrušević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски предсједник Владимир Путин

Svijet

Više od 700.000 građana Rusije uputilo zahtjev za direktnu liniju s Putinom

2 h

0
Родитељ оптуженог дјечака: Надлежни да утврде да ли је било насиља

Gradovi i opštine

Roditelj optuženog dječaka: Nadležni da utvrde da li je bilo nasilja

2 h

0
Један знак ће у наредних 10 година постати милионер: Срећа је на његовој страни

Zanimljivosti

Jedan znak će u narednih 10 godina postati milioner: Sreća je na njegovoj strani

2 h

0
Путин: Индонезија је наш поуздани партнер

Svijet

Putin: Indonezija je naš pouzdani partner

2 h

0

Više iz rubrike

Оптужен двојац због пљачке пумпе у Пелагићеву

Hronika

Optužen dvojac zbog pljačke pumpe u Pelagićevu

2 h

0
Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

Hronika

Bez položenog vozačkog divljao po putu: Udario u automobile, pa se zakucao u izlog

3 h

0
Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Hronika

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

3 h

0
Покренута акција ''Вихор'': Пуцњава у кафићу, рањен мушкарац

Hronika

Pokrenuta akcija ''Vihor'': Pucnjava u kafiću, ranjen muškarac

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

16

00

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

15

57

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

15

44

Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

15

39

Evo koliki će biti budžet Republike Srpske naredne godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner