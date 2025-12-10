Detalji pucnjave na Vračaru: Kafić je već bio na meti

Kafić u kom je danas na Vračaru ranjen u noge vlasnik lokala Vuk Bajrušević, bio je na meti napada i krajem oktobra ove godine.

Podsjetimo kafić u Novopazarskoj ulici u Beogradu potpuno je razlupan u noći između 27. i 28. oktobra, ali u napada tada niko nije povređen.

"Dva izloga popularnog lokala su potpuno polupana, staklo je rasuto svuda, a slučaj je odmah prijavljen policiji i ispituju se sve okolnosti", rekao je tada izvor Kurira.

Podsetimo, tokom oktobra i novembra dogodilo se više napada na ugostiteljske lokalo u Beogradu.

"U istom lokalu, koji je u vlasništvu Vuka Bajruševića, on je napadnut danas. Muškarac za kojim se traga je ušao i ispalio mu nekoliko hitaca u noge. Očigledno je da je riječ o opomeni i da nije imao nameru da ga ubije", kaže izvor Kurira.

Motiv napada, kao i to da li su lupanje kafića i pucnjava koja se dogodila danas u sred dana povezani, biće utvrđeno tokom istrage.

Policija je odmah pokrenula akciju "Vihor" kako bi pucač bio što pre pronađen, a na mjestu zločina je i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji vrši uviđaj.

"Istražioci će preuzeti i snimke sa sigurnosnih kamera lokala, ali i okolnih objekata kako bi napadač što pre bio identifikovan i procesuiran. Pošto oštećenom Vuku Bajruševiću bude pružena ljekarska pomoć istražioci će razgovarati i sa njim, kako bi utvrdili da li je imao prijetnje ili sukobe sa nekim", dodaje sagovornik Kurira.

Napadač je u Bajruševića prema nezvaničnim informacijama ispalio četiri hica i on je svjesnom stanju prebačen u Urgentni centar.