Bez položenog vozačkog divljao po putu: Udario u automobile, pa se zakucao u izlog

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija u Novom Pazaru podnela je krivičnu prijavu protiv sedamnaestogodišnjeg mladića iz ovog grada.

- Maloljetnik se sumnjiči da nije postupio po naređenju saobraćajnog policajca da zaustavi kombi kojim je upravljao, već je nastavio kretanje. Tom prilikom udario je u dva parkirana vozila, kao i u izlog marketa, a u incidentu je zadobio lake th+jelesne povrede - potvrđeno je za RINU u novopazarskoj policiji.

Zdravlje Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

Prema navodima policije, mladić je potom udario jednog od policijskih službenika koji su postupali na licu mjesta i uputio im prijetnje.

Kontrolom je utvrđeno da je sedamnaestogodišnjak upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita.

Fudbal Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

Dalje postupanje u ovom slučaju je u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva.