Najmanje 19 ljudi poginulo u urušavanju dvije zgrade u Maroku

Izvor:
Agencije
10.12.2025
12:49
Komentari:0
Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je povrijeđeno u urušavanju dvije zgrade u sjeveroistočnom marokanskom gradu Fesu, bivšoj prestonici, objavila je državna novinska agencija.
Lokalne vlasti u prefekturi Fes objavile su da su se dvije susjedne četverospratnice srušile tokom noći, prenosi Indeks.
U zgradama je živjelo osam porodica, a nalazile su se u naselju Al-Mustaqbal, navela je agencija.
Gradovi i opštine
Centar za socijalni rad Mrkonjić Grad: Obavljen razgovor sa dva maloljetnika
Čim su obaviještene o incidentu, lokalne vlasti, bezbjednosne službe i jedinice civilne zaštite krenule su na mjesto događaja i odmah započele operacije potrage i spašavanja, navodi se.
Povređeni su prevezeni u univerzitetski bolnički centar u Fesu.
Svijet
18 min0
Gradovi i opštine
22 min0
Ljubav i seks
26 min0
Hronika
27 min0
Najnovije
Najčitanije
13
05
13
04
12
59
12
58
12
54
Trenutno na programu