Najmanje 19 ljudi poginulo u urušavanju dvije zgrade u Maroku

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je povrijeđeno u urušavanju dvije zgrade u sjeveroistočnom marokanskom gradu Fesu, bivšoj prestonici, objavila je državna novinska agencija.

Lokalne vlasti u prefekturi Fes objavile su da su se dvije susjedne četverospratnice srušile tokom noći, prenosi Indeks.

U zgradama je živjelo osam porodica, a nalazile su se u naselju Al-Mustaqbal, navela je agencija.

Čim su obaviještene o incidentu, lokalne vlasti, bezbjednosne službe i jedinice civilne zaštite krenule su na mjesto događaja i odmah započele operacije potrage i spašavanja, navodi se.

Povređeni su prevezeni u univerzitetski bolnički centar u Fesu.