Ovo je idealna razlika u godinama između partnera

Kada započinjemo novu ljubavnu vezu, obično procjenjujemo vrijednosti, privlačnost, karakter, humor i zajedničke interese. Međutim, postoji još jedan faktor koji se nerijetko zanemaruje, a može biti i te kako važan – razlika u godinama.

Dok je odavno poznato da veliki generacijski jaz može povećati rizik od problema u braku, manje je poznato postoji li "idealna" razlika u godinama koja povećava šanse za uspjeh veze. Ispada da nauka ima odgovor i broj je iznenađujuće mali.

Gradovi i opštine Tužilaštvima u ovoj godini prijavljena 84 izvršioca nasilja

Put zadovoljstva

Prema istraživanju objavljenom u Journal of Population Economics, najveće zadovoljstvo u odnosima pokazuju parovi kod kojih je razlika u godinama do tri godine. Takvi parovi imaju značajno veći stepen sreće u odnosu na one s razlikom od četiri do šest godina, dok su parovi s još većim jazom u pravilu manje zadovoljni.

Ukratko, što je razlika veća, zadovoljstvo u prosjeku opada. Jedno od mogućih objašnjenja je da po godinama udaljeni partneri teže podnose "negativne šokove" poput finansijskih problema ili bolesti te da se nalaze u različitim životnim ciklusima, od odgajanja djece do odlaska u penziju.

Zanimljivo je da su muškarci i žene u prosjeku pokazivali veću početnu sreću ako su u vezi s mlađim partnerom, bez obzira na pol. No, ta početna "prednost" uglavnom se izgubi nakon šest do deset godina braka, što ukazuje da dugoročna stabilnost ipak zavisi od drugih faktora.

Hronika Djevojčicu (6) obljubio partner njene majke

Naravno, statistika nije presudna. Stručnjaci upozoravaju da razlika u godinama može uticati na dinamiku odnosa, ali nikako nije jedini ni presudan faktor uspjeha veze. Studije poput ove ne daju recepte, već opisuju obrasce. Različita dob može ponekad značiti i različite životne stilove, interese ili ciljeve, što može otežati, ali i obogatiti vezu, zavisno od para.

Ako ste, primjera radi, upoznali nekoga ko je deset godina stariji, a povezali ste se snažno i prirodno, nema razloga da dozvolite statistici da vas obeshrabri. Ali, ako se već sada teško usklađujete, a između vas postoji veći uzrasni jaz, dobro je razmotriti može li to dugoročno da postane problem.

Stručnjaci savjetuju da se partneri s većom razlikom u godinama prije ozbiljnog ulaska u vezu zapitaju nekoliko važnih stvari: dijele li životne ciljeve, žele li iste stvari u pogledu karijere, djece i finansija, imaju li dovoljno zajedničkih interesa i jesu li spremni na kompromis. Važno je i razmisliti o spoljašnjim faktorima jer, kako navodi socijalna psihološkinja Tereza DiDonato, parovi s većim jazom često se suočavaju s osudama okoline. Ako ste osjetljivi na tuđe komentare, morate biti spremni na neugodne i nametljive primjedbe.

Republika Srpska Klub poslanika SNSD-a: Uvođenjem biometrije u birački spisak krši se zaštita ličnih podataka

Ali, na kraju, uspješna veza, bez obzira na razliku u godinama, zavisi od iskrenosti, poštovanja i otvorene komunikacije. Ako partneri aktivno rade na povezivanju i razumijevanju, razlika u godinama prestaje da bude prepreka i postaje samo još jedna nijansa u odnosu koji stvaraju.