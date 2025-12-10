Logo
Spremite se za 120 zvijezda padalica na sat

10.12.2025

12:13

zvijezde, nebo
Foto: Unsplash

Čeka nas još jedna impresivna kiša meteora - ili kako mnogi to vole da nazivaju, zvijezda padalica.

U pitanju su Geminidi, meteorski roj koji za razliku od velike većine rojeva nema kometu kao svoje matično nebesko tijelo, već asteroid. U pitanju je asteroid Faeton.

Ротација полиција

Svijet

Pijani vozač ubio dječaka, mislio da je pas

Gdje gledati?

Pogled treba da vam bude ka sazviježđu Blizanaca, i to u blizini zvijezde Kastor, koja je i najsjajnija u ovom sazviježđu. Vjerovali ili ne, 14. decembra rano ujutru između 02.00 i 3.00 možete vidjeti i do 120 meteora, prenosi "Kosmički Glasnik".

