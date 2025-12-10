Košarac: "Trojka" od rada Savjeta ministara napravila farsu

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministra Staša Košarac ocijenio je ovogodišnji rad ove institucije kao klasičnu farsu zbog "trojke" koja neosnovano kritikuje i napada pokušavajući na taj način da se dodvori svom biračkom tijelu.

- Donesemo odluke na Savjetu ministara jednoglasno, a kada se upale kamere onda imamo "trojku" koja nešto kritikuje i neosnovano napada SNSD i predsjednika Milorada Dodika - rekao je Košarac.

On je dodao da je jedini ozbiljan potencijal to što kadrovi iz Srpske u toj instituciji štite interese Republike Srpske i onemogućavaju bilo kakvu prevaru Srpske, a koja je uvijek od "trojke" na dnevnom redu.

- Najveći kapacitet nas jeste u tome što budemo prisutni i ne dozvoljavamo da se razvijaju politike protiv Republike Srpske. Štitimo interese Srpske tako što zastupamo stavove institucija Srpske i to je najveći politički i nacionalni benefit za Srpsku - istakao je Košarac, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

On je poručio da Savjet ministara treba da bude vidljiviji kada je riječ o određenim pitanjima, poput graničnog prelaza Gradiška za koji još uvijek nije poznato da li će sutra biti otvoren.

- Da li je predsjedavajuća Borjana Krišto uputila pismo evropskoj delegaciji? Ja sam to uradio 29. oktobra 2024. godine i upozoravao - rekao je Košarac.