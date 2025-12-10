Motociklista povrijeđen u nezgodi, saobraćaj otežan

U ulici Ante Babića u Sarajevu dogodila se saobraćajna nesreća u kojem su učestvovali automobil i motocikl.

Saobraćajna nesreća se dogodila u blizini džamije "Kralj Fahd", a prema onome što se može vidjeti jedna osoba je povrijeđena te se čeka na dolazak Hitne pomoći radi dalje procjene stepena povreda.

Kada je riječ o informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova KS, za Klix.ba je potvrđeno kako je na vozilima nastala materijalna šteta.

Saobraćaj na ovom dijelu odvija se otežano.