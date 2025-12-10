Upali čovjeku u kuću i iznuđivali mu pare

Dervenćani M.N. i A.N. uhapšeni su juče u ovom gradu zbog sumnje da su od sugrađanina iznuđivali novac.

Kako se sumnja, oni su, zajedno sa jednim državljaninom Mađarske, upali čovjeku u kuću i prijetnjama i drugim bezobzirnim ponašanjem zahtijevali određen iznos novca zbog navodnog duga.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

"Policijski službenici nastavljaju preduzimati sve potrebne mjere i radnje na identifikovanju nepoznatog lica i utvrđivanju svih činjenica vezano za navedeno krivično djelo", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.