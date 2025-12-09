Pješaka udario automobil, povrijeđen i vozač iz drugog auta koji mu je pokušao pomoći

Izvor:
09.12.2025
Dvije osobe povrijeđene su večeras u saobraćajnoj nezgodi u Konjicu, potvrđeno je u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona /HNK/.
Prvobitno je prijavljeno da je automobil "seat" udario pješaka, kojem je pokušao da pomogne vozač iz drugog automobila.
Međutim, u tom trenutku njega je udarilo drugo vozilo, prenose federalni mediji.
Stepen povreda ove dvije osobe za sada nije poznat.
Pješak je prevezen u bolnicu u Mostaru, a vozač koji mu je pokušao pružiti pomoć u Dom zdravlja Konjic.
Saobraćajna nezgoda dogodila se u 18.20 časova.
Uviđaj je u toku, a saobraćaj je obustavljen i odvija se alternativnim pravcima.
