Pješaka udario automobil, povrijeđen i vozač iz drugog auta koji mu je pokušao pomoći

Izvor:

Agencije

09.12.2025

22:12

Foto: ATV

Dvije osobe povrijeđene su večeras u saobraćajnoj nezgodi u Konjicu, potvrđeno je u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona /HNK/.

Prvobitno je prijavljeno da je automobil "seat" udario pješaka, kojem je pokušao da pomogne vozač iz drugog automobila.

Međutim, u tom trenutku njega je udarilo drugo vozilo, prenose federalni mediji.

Stepen povreda ove dvije osobe za sada nije poznat.

Pješak je prevezen u bolnicu u Mostaru, a vozač koji mu je pokušao pružiti pomoć u Dom zdravlja Konjic.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 18.20 časova.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj je obustavljen i odvija se alternativnim pravcima.

