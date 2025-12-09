Laktaši: Vatrogasci prebacili osobu sa ostrva na obalu Vrbasa

Izvor:
Vatrogaci u Laktašima imali su tehničku intervenciju u okviru koje su, kako navode, jednu osobu čamcem prebacili sa ostrva na obalu Vrbasa.
“Operacija je izvedena bez poteškoća, uz primjenu svih sigurnosnih procedura i upotrebu propisane opreme. Na intervenciji učestvovala 4 vatrogasca sa jednim vozilom”, naveli su u opisu fotografija objavljenih na društvenim mrežama.
