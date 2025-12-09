Novo divljanje u BiH: Prekoračio brzinu za 109 kilometara na sat

Širokobriješka policija u Privalju kod Širokog Brijega u subotu je zaustavila 31-godišnjeg vozača koji je u naselju vozio 169 kilometara na sat na ograničenju 60, nepropisno preticao te vozio s 1,22 g/kg alkohola i pod aktivnom zabranom upravljanja, zbog čega će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak.

Kako je navedeno u saopštenju MUP-a Zapadnohercegovačkog kantonae, u subotu 6. decembra 2025. godine oko 23:00 sata na dijelu M6.1 u mjestu Privalj, grad Široki Brijeg, policijski službenici radarom su evidentirali veliko prekoračenje brzine.

Vozač F. M, rođen 1994. godine, iz Širokog Brijega upravljajući vozilom marke Mercedes, krećući se u smjeru Posušje – Široki Brijeg, izvršio je nepropisno preticanje na mjestu gdje je isto zabranjeno saobraćajnim znakom.

Nakon toga vozač je kroz naseljeno mjesto vozio brzinom od 169 kilometara na sat na mjestu gdje je ista prometnim znakom izričite naredbe ograničena do 60 kilometara na sat.

Izvršenom kontrolom utvrđeno je da je isti upravljao pod uticajem alkohola od 1.22 g/kg, dok je uvidom u bazu podataka utvrđeno da je navedenom prilikom upravljao pod aktivnom zabranom izrečenom Rješenjem od strane PU Mostar u trajanju od 60 dana.

"S obzirom na težinu prekršaja, u sticaju protiv navedenog vozača biće pokrenut Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjene prekršaje na nadležnom sudu", zaključeno je iz MUP-a ZHK.