Vazduh u Banjaluci opasan po zdravlje

Kvalitet vazduha u Banjaluci jutros u jedan čas poslije ponoći dostigao je izuzetno loše vrijednosti, svrstavajući grad na Vrbasu među najzagađenije u regionu.

Indeks kvaliteta vazduha iznosio je 286 koji se smatra opasnim po zdravlje. U trenutku nezavisnih mjerenja, Banjaluka je bila zagađenija čak i od Sarajeva, Beograda i Zagreba.

Na stranici ‘’Zrak ekoakcija’’ istakli su da je indeksna vrijednost od preko 300 zagađenje visokog nivoa, izuzetno opasnog po zdravlje svih građana, a rezultat u Banjaluci nije bilo daleko od te cifre.

"Grupe koje treba da smanje bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti su plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. trebalo bi da izbjegavaju i svi ostali", navedeno je na stranici ‘’Zrak ekoakcija’’.

Hronika Vlasnik lokala pretukao gosta

Situacija ostala nepovoljna i u prijepodnevnim časovima, a indeks zagađenja je iznosio 173, prema podacima stranice ‘’Zrak ekoakcija’’, te spada u kategoriju nezdravog vazduha.

Stručnjaci upozoravaju na to da su posljedice sve uočljivije, posebno kod djece, hroničnih bolesnika i alergičara, dok kao jedan od rijetkih predaha od smoga navode boravak u šumama i na obližnjim brdima, gdje je vazduh znatno čistiji, piše Glas.