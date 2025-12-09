Vlasnik lokala pretukao gosta

Vlasnik jednog lokala u Novom Gradu Mladen Popović uhapšen je zbog sumnje da je napao i teško povrijedio jednog gosta kojem je i prijetio.

Kako saznajemo zajedno sa njim uhapšen je i njegov prijatelj D. P. koga terete da je učestvovao u ovom sukobu.

Iz Policijske uprave Prijedor, navodeći inicijale saopšteno je da se sve desilo 8. decembra. Naveli su da je tada policiji jedno lice prijavilo da je napadnuto u ugostiteljskom objektu.

"Pripadnici Policijske stanice Novi Grad postupajući po prijavi uhapsili su lica M.P. i D. P. iz Novog Grada zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela teška tjelesna povreda, ugrožavanje sigurnosti i učestvovanje u tuči. Osumnjičeni M.P. se tereti da je nakon verbalnog sukoba fizički nasrnuo na oštećenog i nanio mu teške tjelesne povrede, uputivši mu ozbiljne prijetnje po život", stoji u saopštenju.

Dodaje se da je M.P. uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat postupajućem tužiocu okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru.

Republika Srpska Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

Dalje se navodi da će protiv osumnjičenog D.P. kojem se na teret stavlja krivično djelo učestvovanje u tuči nadležnom tužilaštvu dostaviti izvještaj u redovnoj proceduri.

Popović je inače poznat policiji i hapšen je u okviru akcije "Vertigo" zbog sumnje da je učestvovao u švercu droge. Poli Srpske je lani u ovoj akciji uhapsila osam osumnjičenih koje terete za preprodaju oko 40 kilograma marihuane, 300 grama kokaina i 1.000 tableta ekstazija kao i za krijumčarenje najmanje 1.400 ilegalnih migranata. Grupu terete za organizovani kriminal, neovlašten promet opojnim drogama, krijumčarenje lica i pranje novca. Prema tadašnjim informacijama iz istrage u tom slučaju Nevena Nešković zvani Mali i Mladen Popović osumnjičeni su da su bili organizatori kriminalne grupe koja je "pala" zbog šverca narkoticima i krijumčarenja migranata.

Sumnjalo se da su Nešković i Popović sa njima poznatim licima putem Skaj aplikacije dogovarali vrijeme, mjesto i način primopredaje opojne droge sa teritorije Srbije i transport preko Crne Gore u BiH i Zagreb.