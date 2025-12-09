Logo
Large banner

Vlasnik lokala pretukao gosta

Izvor:

ATV

09.12.2025

13:47

Komentari:

0
Власник локала претукао госта
Foto: Pexels.com

Vlasnik jednog lokala u Novom Gradu Mladen Popović uhapšen je zbog sumnje da je napao i teško povrijedio jednog gosta kojem je i prijetio.

Kako saznajemo zajedno sa njim uhapšen je i njegov prijatelj D. P. koga terete da je učestvovao u ovom sukobu.

Iz Policijske uprave Prijedor, navodeći inicijale saopšteno je da se sve desilo 8. decembra. Naveli su da je tada policiji jedno lice prijavilo da je napadnuto u ugostiteljskom objektu.

"Pripadnici Policijske stanice Novi Grad postupajući po prijavi uhapsili su lica M.P. i D. P. iz Novog Grada zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela teška tjelesna povreda, ugrožavanje sigurnosti i učestvovanje u tuči. Osumnjičeni M.P. se tereti da je nakon verbalnog sukoba fizički nasrnuo na oštećenog i nanio mu teške tjelesne povrede, uputivši mu ozbiljne prijetnje po život", stoji u saopštenju.

Dodaje se da je M.P. uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat postupajućem tužiocu okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru.

ucionica 1

Republika Srpska

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

Dalje se navodi da će protiv osumnjičenog D.P. kojem se na teret stavlja krivično djelo učestvovanje u tuči nadležnom tužilaštvu dostaviti izvještaj u redovnoj proceduri.

Popović je inače poznat policiji i hapšen je u okviru akcije "Vertigo" zbog sumnje da je učestvovao u švercu droge. Poli Srpske je lani u ovoj akciji uhapsila osam osumnjičenih koje terete za preprodaju oko 40 kilograma marihuane, 300 grama kokaina i 1.000 tableta ekstazija kao i za krijumčarenje najmanje 1.400 ilegalnih migranata. Grupu terete za organizovani kriminal, neovlašten promet opojnim drogama, krijumčarenje lica i pranje novca. Prema tadašnjim informacijama iz istrage u tom slučaju Nevena Nešković zvani Mali i Mladen Popović osumnjičeni su da su bili organizatori kriminalne grupe koja je "pala" zbog šverca narkoticima i krijumčarenja migranata.

Sumnjalo se da su Nešković i Popović sa njima poznatim licima putem Skaj aplikacije dogovarali vrijeme, mjesto i način primopredaje opojne droge sa teritorije Srbije i transport preko Crne Gore u BiH i Zagreb.

Podijeli:

Tagovi:

Novi Grad

Tuča

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

Republika Srpska

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

2 h

1
Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

Republika Srpska

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

2 h

2
Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

Društvo

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

2 h

0
Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Svijet

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

2 h

0

Više iz rubrike

Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Hronika

Jeziv napad u garaži: Maskirani napadači ženu posjekli po licu i ošišali

2 h

0
Ухапшена банда из Србије, крали возила у Њемачкој и Швајцарској

Hronika

Uhapšena banda iz Srbije, krali vozila u Njemačkoj i Švajcarskoj

4 h

0
Тијело жене пронађено насред пута

Hronika

Tijelo žene pronađeno nasred puta

4 h

0
Нереално: Прњаворчанин изазвао удес па надувао више од 5 промила

Hronika

Nerealno: Prnjavorčanin izazvao udes pa naduvao više od 5 promila

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

22

Italijanska kuhinja proglašena najboljom na svijetu od strane TasteAtlas-a, sada čeka priznanje UNESCO-a

16

22

Kalas: EU neće podsticati Ukrajinu da pravi ustupke u rješavanju sukoba

16

13

Nebojša Drinić nije više šef kluba PDP-a

16

11

Princ Vilijam ipak neće mlađem bratu oduzeti titulu: Razlog će vas definitivno iznenaditi

16

09

Novinarka otkriva: "Obradovićeva ćerka mi je rekla..."

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner