Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu, na dostignuća i pobjede predaka, izjavio je ruski lider Vladimir Putin na svečanoj ceremoniji dodjele medalja "Zlatna zvijezda" Herojima Rusije u Moskvi.

"Danas, na Dan junaka Otadžbine, odajemo počast velikim sinovima i kćerima Rusije koji su učinili izuzetna djela u ime svoje zemlje – svima koji su svojim ratnim i radnim podvizima, nesebičnošću i hrabrošću pokazali primjer istinske službe otadžbini", poručio je Putin.

Naglasio je da su njihova imena ovjenčana slavom koja ne može uvenuti, dodavši da ovdje, u Georgijevskoj sali Kremlja, nastavljajući tradicije utemeljene još za vrijeme Katarine Velike, klanjajući se svim generacijama junaka, Rusi potvrđuju i ističu neraskidivost hiljadugodišnje istorije njihove zemlje, prenosi RT Balkan.

"Ujedinjuje nas ponos na svoju otadžbinu, na dostignuća i pobjede predaka. U različitim istorijskim epohama oni su branili suverenitet države i slobodu našeg naroda, borili se za pravo da sami određujemo svoju sudbinu, činili sve da zemlja bude jaka, da može ići samo naprijed, otvarati nove horizonte razvoja i da sigurno može gledati u budućnost", naglasio je ruski predsjednik.

Putin je napomenuo da Rusi poštuju sve koji su za svoje zasluge bili odlikovani zvanjem Heroja Rusije, Heroja Sovjetskog Saveza, koji su postali nosioci Ordena Svetog Georgija ili Ordena Slave.

"Borci, vojnici i oficiri, pripadnici specijalnih službi i organa reda, pioniri, osvajači kosmosa, piloti, učesnici polarnih ekspedicija, lekari i predstavnici mirnodopskih profesija koji su učinili herojska djela – sve ih povezuje spremnost da interese otadžbine stave iznad svega. Njihov život je vidljivo otjelovljenje karaktera i duha našeg naroda, njegove neiscrpne snage", podvukao je šef ruske države.

Dodao je da se danas, u teško vrijeme za Rusiju, narod ponovo uvjerava koliko su tradicije vojničke slave čvrste i s kakvim dostojanstvom ih nastavljaju savremenici, uključujući i veoma mlade ljude, mladiće koji se bore na prvoj liniji fronta.

Putin je otkrio da iz ličnih razgovora zna da su na frontu mnogo jače osetili "duhovnu i krvnu vezu sa svojim djedovima i pradjedovima, kao nikada ranije doživljavaju taj kontinuitet i svoju odgovornost za nasleđe predaka".

Danas će nagrade biti uručene vojnicima kojima je dodjeljeno zvanje Heroja Rusije.

"Iskazali su izuzetnu hrabrost i junaštvo izvršavajući zadatke u zoni Specijalne vojne operacije. U izuzetno teškim borbenim uslovima pokazali su najviši profesionalizam, čeličan karakter i sposobnost da povedu druge. Učinili su sve kako bi obezbijedili napredovanje naših trupa na ključnim pravcima", poručio je šef ruske države, zahvalivši se borcima SVO na službi.

Ruski lider je napomenuo da će jedna nagrada biti dodijeljena posthumno porodici narednika Nikite Ivanoviča Afanasjeva.

"Slava i vječno sjećanje na sve naše poginule saborce", poručio je on.

Skrenuo je pažnju na to da iza svakog herojskog djela stoji čvrst temelj vrijednosti, plemenitost misli, neukrotiva volja, kao i vjernost dužnosti i principima.

"Sve te osobine su u potpunosti svojstvene ljudima za koje je spremnost da rizikuju sopstveni život radi dobrobiti zemlje sastavni dio profesije", istakao je Putin.

Dodao je da će danas sa zadovoljstvom uručiti nagrade probnim pilotima koji su svoje živote posvetili savladavanju novih vrsta vojne i civilne avijacione tehnike.

"Služenje ljudima, otadžbini, njenoj sadašnjosti i budućnosti uvijek daje poseban smisao našim djelima i postupcima. To vidimo i u radu inženjera i naučnika koji stvaraju inovativna rješenja za bezbjednost države, u onoj požrtvovanosti sa kojom rade kolektivi odbrambeno-industrijskog kompleksa, kao i u radu mnogih drugih koji svojim svakodnevnim trudom doprinose jačanju Rusije, njenom blagostanju i prosperitetu", istakao je ruski predsjednik.

Naglasio je da Ruse danas ujedinjuje poštovanje prema podvigu junaka, svijest o sopstvenoj odgovornosti prema zemlji, pripadnost njenoj sudbini i iskrena ljubav prema otadžbini.

"U toj ljubavi, u toj istorijskoj pravdi leži naša snaga i naše pobjede", podvukao je šef ruske države.

Na Dan junaka otadžbine, istakao je šef ruske države, odaje se pošta velikim sinovima i ćerkama Rusije, koji su učinili izvanredne postupke u ime rodne zemlje.

"Danas je praznik, ali uvijek pamtimo zahvaljujući kome obilježavamo ovakve praznike: zahvaljujući ljudima koji su ovdje prisutni, koji se nalaze u ovoj sali, zahvaljujući njihovim roditeljima, njihovim suprugama, jer se sve kuje u porodici", podvukao je Putin.

Naglasio je da u porodici čovjek staje na noge, kako fizički, tako i moralno.