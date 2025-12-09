Tramp: Zelenski da se sabere, vrijeme za izbore u Ukrajini

Vrijeme je da se održe izbori u Ukrajini, na kojima će građani da naprave svoj izbor, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je u intervjuu za "Politiko" napomenuo da u Ukrajini "stvari već dugo nisu dobre" i da je sada "važan period za održavanje izbora".

"Oni koriste rat kako ne bi održali izbore, ali mislim da bi ukrajinski narod trebao da ima pravo izbora. Možda će predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski da pobijedi. Ne znam ko bi pobijedio", rekao je Tramp.

Tramp je naglasio da se u Ukrajini odavno nisu održali izbori.

"Znate, oni pričaju o demokratiji, ali dolazi se do tačke gdje to više nije demokratija", naveo je Tramp.

Govoreći o Zelenskom, Tramp je naglasio da ukrajinski lider treba da pročita američki prijedlog za mir u Ukrajini.

"Vrijeme je da se Zelenski sabere i počne da prihvata prijedloge, jer gubi na ratištu", istakao je Tramp.

Američki lider naglasio je da Rusija ima prednost u sukobu i da ju je oduvijek imala, jer je veća i snažnija od Ukrajine.

Kada se radi o međunarodnim alijansama, Tramp je izjavio da je odavno jasno da Ukrajina ne treba da se pridruži NATO-u.

On nije odgovorio na pitanje da li misli da je Ukrajina izgubila rat, ali je naglasio da je izgubila velike dijelove teritorije, te da je počela da ih gubi još prije početka njegovog mandata, te da Rusija ima jaču pregovaračku poziciju od Kijeva.

Tramp je ocijenio da bi ukrajinski sukob vjerovatno eskalirao do trećeg svjetskog rata da nije on izabran za predsjednika SAD na posljednjim izborima.

On je dodao da SAD više ne daju Ukrajini novac, nakon što je bivši predsjednik Džozef Bajden "tako glupo dao Kijevu 350 milijardi dolara".