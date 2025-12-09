Logo
Large banner

Tramp: Zelenski da se sabere, vrijeme za izbore u Ukrajini

Izvor:

SRNA

09.12.2025

13:10

Komentari:

0
Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

Vrijeme je da se održe izbori u Ukrajini, na kojima će građani da naprave svoj izbor, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je u intervjuu za "Politiko" napomenuo da u Ukrajini "stvari već dugo nisu dobre" i da je sada "važan period za održavanje izbora".

"Oni koriste rat kako ne bi održali izbore, ali mislim da bi ukrajinski narod trebao da ima pravo izbora. Možda će predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski da pobijedi. Ne znam ko bi pobijedio", rekao je Tramp.

Tramp je naglasio da se u Ukrajini odavno nisu održali izbori.

дјевојчица-телефон

Zdravlje

Naučnici upozoravaju na opasnost zračenja telefona: Kod djece se savjetuje jedno

"Znate, oni pričaju o demokratiji, ali dolazi se do tačke gdje to više nije demokratija", naveo je Tramp.

Govoreći o Zelenskom, Tramp je naglasio da ukrajinski lider treba da pročita američki prijedlog za mir u Ukrajini.

"Vrijeme je da se Zelenski sabere i počne da prihvata prijedloge, jer gubi na ratištu", istakao je Tramp.

Američki lider naglasio je da Rusija ima prednost u sukobu i da ju je oduvijek imala, jer je veća i snažnija od Ukrajine.

Kada se radi o međunarodnim alijansama, Tramp je izjavio da je odavno jasno da Ukrajina ne treba da se pridruži NATO-u.

On nije odgovorio na pitanje da li misli da je Ukrajina izgubila rat, ali je naglasio da je izgubila velike dijelove teritorije, te da je počela da ih gubi još prije početka njegovog mandata, te da Rusija ima jaču pregovaračku poziciju od Kijeva.

Tramp je ocijenio da bi ukrajinski sukob vjerovatno eskalirao do trećeg svjetskog rata da nije on izabran za predsjednika SAD na posljednjim izborima.

On je dodao da SAD više ne daju Ukrajini novac, nakon što je bivši predsjednik Džozef Bajden "tako glupo dao Kijevu 350 milijardi dolara".

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Volodimir Zelenski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Научници упозоравају на опасност зрачења телефона: Код дјеце се савјетује једно

Zdravlje

Naučnici upozoravaju na opasnost zračenja telefona: Kod djece se savjetuje jedno

46 min

0
Дјеца завршила у болници због једне грешке њихове мајке

Region

Djeca završila u bolnici zbog jedne greške njihove majke

54 min

0
Арсеновић: Топланом оперативно управља Петровић - грађани таоци неодговорности

Gradovi i opštine

Arsenović: Toplanom operativno upravlja Petrović - građani taoci neodgovornosti

56 min

0
Бившу жену убио док је у наручју држала сина (3)

Svijet

Bivšu ženu ubio dok je u naručju držala sina (3)

1 h

0

Više iz rubrike

Бившу жену убио док је у наручју држала сина (3)

Svijet

Bivšu ženu ubio dok je u naručju držala sina (3)

1 h

0
psi

Svijet

Predložen novi zakon: Tri šetnje dnevno za pse ili paprena novčana kazna

1 h

0
Троје дјеце пропало кроз кров школе

Svijet

Troje djece propalo kroz krov škole

1 h

0
Десетине хиљада афричких пингвина угинуло од глади

Svijet

Desetine hiljada afričkih pingvina uginulo od gladi

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner