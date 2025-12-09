Djeca završila u bolnici zbog jedne greške njihove majke

Našićka policija u ponedjeljak u 21.30 primila je dojavu 31-godišnjakinje iz okoline Našica da su joj se djeca uzrasta tri i šest godina gušila od udisanja vazduha dok ih je kupala.

Djeca su hitno prevezena u Opštu županijsku bolnicu Našice, gdje su pregledana i zadržana na posmatranju.

Na mjestu događaja je ekipa PU osiječko-baranjske, uz asistenciju stručnih osoba za plinske sisteme i dimnjake, obavila uviđaj kojim je utvrđeno da su djeca otrovana ugljen-monoksidom zbog korišćenja takozvane prisilne ventilacije, odnosno kuhinjskog aspiratora, piše Dnevno.hr.

– Ona je izvukla kiseonik iz prostora, što je dovelo do povećane koncentracije ugljen-monoksida u kupatilu u kojoj je radio bojler na gas – objasnili su iz policije.

Za sada nije poznato u kakvom su stanju djeca.

Trovanje ugljen-monoksidom je posebno opasno jer ovaj gas nema boju, miris ni ukus, pa ga ljudi često ne primjete na vrijeme.

Prvi simptomi uglavnom podsjećaju na grip, javljaju se glavobolja, vrtoglavica, mučnina, umor i pospanost.

Kod težih trovanja dolazi do povraćanja, konfuzije, poremećaja vida i gubitka svijesti, a u najtežim slučajevima i do smrtnog ishoda.

Stručnjaci upozoravaju da je u slučaju sumnje na trovanje neophodno odmah napustiti prostor i pozvati hitnu pomoć.