Djeca završila u bolnici zbog jedne greške njihove majke

09.12.2025

12:59

Komentari:

0
Дјеца завршила у болници због једне грешке њихове мајке
Foto: Pexels

Našićka policija u ponedjeljak u 21.30 primila je dojavu 31-godišnjakinje iz okoline Našica da su joj se djeca uzrasta tri i šest godina gušila od udisanja vazduha dok ih je kupala.

Djeca su hitno prevezena u Opštu županijsku bolnicu Našice, gdje su pregledana i zadržana na posmatranju.

zeljana arsenovic

Gradovi i opštine

Arsenović: Toplanom operativno upravlja Petrović - građani taoci neodgovornosti

Na mjestu događaja je ekipa PU osiječko-baranjske, uz asistenciju stručnih osoba za plinske sisteme i dimnjake, obavila uviđaj kojim je utvrđeno da su djeca otrovana ugljen-monoksidom zbog korišćenja takozvane prisilne ventilacije, odnosno kuhinjskog aspiratora, piše Dnevno.hr.

– Ona je izvukla kiseonik iz prostora, što je dovelo do povećane koncentracije ugljen-monoksida u kupatilu u kojoj je radio bojler na gas – objasnili su iz policije.

Za sada nije poznato u kakvom su stanju djeca.

Trovanje ugljen-monoksidom je posebno opasno jer ovaj gas nema boju, miris ni ukus, pa ga ljudi često ne primjete na vrijeme.

Ротација полиција

Svijet

Bivšu ženu ubio dok je u naručju držala sina (3)

Prvi simptomi uglavnom podsjećaju na grip, javljaju se glavobolja, vrtoglavica, mučnina, umor i pospanost.

Kod težih trovanja dolazi do povraćanja, konfuzije, poremećaja vida i gubitka svijesti, a u najtežim slučajevima i do smrtnog ishoda.

Stručnjaci upozoravaju da je u slučaju sumnje na trovanje neophodno odmah napustiti prostor i pozvati hitnu pomoć.

Hrvatska

trovanje

