Ostojić: Veći budžet za boračke kategorije

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da će iz budžeta za narednu godinu biti izdvojena znatno veća sredstva za boračke kategorije, a da će izmjenama Zakona o pravima boraca biti regulisano sve što je dogovoreno u proteklom periodu.

"Imali smo sjednicu i postignut je načelan dogovor. Zvanično je sada potvrđen. Visina budžeta za borce je daleko veća i stvara se mogućnost da se izmjenama zakona završi sve što smo ranije dogovorili", izjavio je Ostojić novinarima u Banjaluci nakon konsultacija sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem o budžetu za narednu godinu.

Ostojić je ukazao da je BORS imao zamjerke na Prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima boraca, ali i da će on biti usvojen tek kada boračka populacija dostavi svoje mišljenje i prijedloge.

Republika Srpska Graorac: Od januara očekujemo povećanje invalidnina za 10 odsto

"Dobili smo od premijera obećanje da će, nakon što mi na radnoj grupi ukalkulišemo naše prijedloge, taj zakon biti što prije usvojen", rekao je Ostojić.

On je ukazao da je sve ono što je rađeno u prethodnom periodu bilo regulisano podzakonskim aktima.

"Usvajanjem zakona bilo bi sve završeno i regulisano za buduće vrijeme. Nemam razloga da sumnjam da će biti ispoštovano sve što je obećano. Budžet koji smo imali od 440 miliona KM za socijalna davanja biće daleko veći", poručio je Ostojić.