Logo
Large banner

Minić na sastanku sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz rata

Izvor:

ATV

09.12.2025

11:18

Komentari:

0
Минић на састанку са представницима организација и удружења проистеклих из рата
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovara u Banjaluci sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Sastanku prisustvuju predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Saveza logoraša, Udruženja žena žrtava rata, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Organizacije starješina, Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida, Organizacije amputiraca "Udas" i Udruženja građana "Veterani Republike Srpske".

илу-војни авион-25092025

Svijet

Avion se srušio kod jezera, dijelovi rasuti po vodi

Sastanak se održava u Administrativnom centru Vlade.

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Војни авион

Svijet

Avion se srušio kod jezera, dijelovi rasuti po vodi

2 h

0
Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста

Republika Srpska

Banjaluku za 10 mjeseci posjetilo 109.559 turista

2 h

0
Расте број повријеђених у снажном земљотресу

Svijet

Raste broj povrijeđenih u snažnom zemljotresu

2 h

0
Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

Republika Srpska

Dok je general Mladić i dalje nepokretan i vezan za krevet, haški ljekari ćute

2 h

0

Više iz rubrike

Бањалуку за 10 мјесеци посјетило 109.559 туриста

Republika Srpska

Banjaluku za 10 mjeseci posjetilo 109.559 turista

2 h

0
Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

Republika Srpska

Dok je general Mladić i dalje nepokretan i vezan za krevet, haški ljekari ćute

2 h

0
Тришић Бабић: Жао ми је што ЕУ лута

Republika Srpska

Trišić Babić: Žao mi je što EU luta

3 h

3
Гогановић: Дијалогом и међусобним уважавањем могуће ријешити већину проблема

Republika Srpska

Goganović: Dijalogom i međusobnim uvažavanjem moguće riješiti većinu problema

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner