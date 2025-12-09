Minić na sastanku sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz rata

Izvor:
ATV
09.12.2025
11:18
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovara u Banjaluci sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Sastanku prisustvuju predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske, Saveza logoraša, Udruženja žena žrtava rata, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Organizacije starješina, Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida, Organizacije amputiraca "Udas" i Udruženja građana "Veterani Republike Srpske".
Svijet
Avion se srušio kod jezera, dijelovi rasuti po vodi
Sastanak se održava u Administrativnom centru Vlade.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h3
Republika Srpska
4 h1
Najnovije
Najčitanije
13
47
13
47
13
44
13
38
13
37
Trenutno na programu