Goganović: Dijalogom i međusobnim uvažavanjem moguće riješiti većinu problema

Izvor:
SRNA
09.12.2025
09:35
Komentari:1
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović prenio je ambasadorima inicijative "Prijatelji zapadnog Balkana" zvanične stavove Republike Srpske u vezi sa evropskim integracijama, ističući da se vođenjem konstruktivnog dijaloga i međusobnim uvažavanjem može riješiti većina problema u BiH.
Na službenoj večeri sa ambasadorima inicijative "Prijatelji zapadnog Balkana" Goganović je naglasio da se odluke u BiH moraju donositi u skladu sa dogovorom dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kako je definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno je iz Kabineta zamjenika ministra odbrane u Savjetu ministara.
Tokom razgovora sagovornici su se saglasili da je BiH ostvarila napredak u oblasti evropskih integracija, ali da će za napredak u budućnosti biti potrebna i snažna politička volja i izuzetan administrativni napor, što će zahtijevati i odlučno liderstvo kako bi se upravljalo ovim složenim procesom.
Scena
Modni kreator opleo po Dari Bubamari: ''Ona nije normalna''
Goganović je večeri, koja je održana u prostorijama rezidencije Ambasade Grčke u Sarajevu, prisustvovao na poziv grčkog ambasadora u BiH Joane Eftimijadu.
Večeri su prisustvovali i ambasadori Austrije Georg Divald, Hrvatske Ivan Sabolić, Češke Jana Lolić Šindelkova, Italije Sara Eti Katelani, Slovačke Roman Hlobenj i Slovenije Damijan Sedar.
"Prijatelji Zapadnog Balkana" neformalna je inicijativa unutar EU osnovana 2023. godine. Čine je sedam članica EU koje se fokusiraju na podršku integraciji zapadnog Balkana u EU i jačanju regionalne saradnje.
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
15 h0
Republika Srpska
18 h6
Republika Srpska
18 h2
Najnovije
Najčitanije
10
51
10
49
10
48
10
40
10
38
Trenutno na programu