Goganović: Dijalogom i međusobnim uvažavanjem moguće riješiti većinu problema

Izvor:

SRNA

09.12.2025

09:35

Гогановић: Дијалогом и међусобним уважавањем могуће ријешити већину проблема
Foto: Srna

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović prenio je ambasadorima inicijative "Prijatelji zapadnog Balkana" zvanične stavove Republike Srpske u vezi sa evropskim integracijama, ističući da se vođenjem konstruktivnog dijaloga i međusobnim uvažavanjem može riješiti većina problema u BiH.

Na službenoj večeri sa ambasadorima inicijative "Prijatelji zapadnog Balkana" Goganović je naglasio da se odluke u BiH moraju donositi u skladu sa dogovorom dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kako je definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno je iz Kabineta zamjenika ministra odbrane u Savjetu ministara.

Tokom razgovora sagovornici su se saglasili da je BiH ostvarila napredak u oblasti evropskih integracija, ali da će za napredak u budućnosti biti potrebna i snažna politička volja i izuzetan administrativni napor, što će zahtijevati i odlučno liderstvo kako bi se upravljalo ovim složenim procesom.

Goganović je večeri, koja je održana u prostorijama rezidencije Ambasade Grčke u Sarajevu, prisustvovao na poziv grčkog ambasadora u BiH Joane Eftimijadu.

Večeri su prisustvovali i ambasadori Austrije Georg Divald, Hrvatske Ivan Sabolić, Češke Jana Lolić Šindelkova, Italije Sara Eti Katelani, Slovačke Roman Hlobenj i Slovenije Damijan Sedar.

"Prijatelji Zapadnog Balkana" neformalna je inicijativa unutar EU osnovana 2023. godine. Čine je sedam članica EU koje se fokusiraju na podršku integraciji zapadnog Balkana u EU i jačanju regionalne saradnje.

Aleksandar Goganović

Komentari (1)
