Minić nastavlja konsultacije o budžetu

Izvor:

ATV

09.12.2025

06:58

Komentari:

0
Минић наставља консултације о буџету
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nastavlja konsultacije za izradu budžeta za narednu godinu.

Danas će se ponovo sastati s predstavnicima organizacija i udruženja, proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Predsjednik Predsjedništva BORS - a Milovan Gagić, rekao je da su zadovoljni povećanjem za ove kategorije.

Potpredsjednik Saveza sindikata Srpske za budžetske i fondovske korisnike Dragan Gnjatić istakao je da zahtijevaju povećanje plata svih budžetskih korisnika od 1. januara.

Penzioneri pored redovnog očekuju i vanredno povećanje penzija, naveo je predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović.

