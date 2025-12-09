Minić nastavlja konsultacije o budžetu

Izvor:
09.12.2025
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nastavlja konsultacije za izradu budžeta za narednu godinu.
Danas će se ponovo sastati s predstavnicima organizacija i udruženja, proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Predsjednik Predsjedništva BORS - a Milovan Gagić, rekao je da su zadovoljni povećanjem za ove kategorije.
Potpredsjednik Saveza sindikata Srpske za budžetske i fondovske korisnike Dragan Gnjatić istakao je da zahtijevaju povećanje plata svih budžetskih korisnika od 1. januara.
Penzioneri pored redovnog očekuju i vanredno povećanje penzija, naveo je predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović.
